Двоих предпринимателей из Москвы и Владивостока задержали по обвинению в убийстве, которое произошло в Приморье 24 года назад. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

По версии следствия, в сентябре 2000 года фигуранты похитили двоих мужчин, один из которых был предпринимателем из Комсомольска-на-Амуре, чтобы «устранить разногласия в вопросах ведения бизнеса», и увезли их в лес в пригороде Владивостока.

Одного похищенного убили в лесу, второго некоторое время удерживали в помещении на мысе Чуркина. Мужчина смог сбежать, однако из-за страха за свою жизнь 24 года скрывался в другом регионе.

В этом году следователям удалось установить местонахождение потерпевшего. Он дал показания против бизнесменов. Их задержали по обвинению в убийстве мужчины, совершенном группой лиц по предварительному (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК), а также в незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 127 УК).

«Благодаря оперативной информации полицейские задержали одного из подозреваемых в аэропорту Шереметьево, а второго — во Владивостоке. Их передали следователям», — добавила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

СК уточнил, что один из обвиняемых заключен под стражу, в отношении второго в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее московские следователи раскрыли дело об убийстве мужчины и его матери, совершенном 29 лет назад. Фигурант дела — 55-летний мужчина — на допросе признал вину и рассказал, что пошел на преступление из корыстных побуждений.