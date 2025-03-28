МЧС России направило в Мьянму два воздушных судна со спасателями для ликвидации последствий землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В сводный отряд МЧС России вошли 120 специалистов из аэромобильного отряда МЧС России «Центроспас» и Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». В составе группировки также кинологические расчеты, врачи-анестезиологи и психологи», — уточнили в министерстве.

Спасатели имеют большой опыт ликвидации последствий стихийных бедствий и готовы к участию в поисково-спасательных работах в сложнейших условиях, добавили в МЧС.

Ранее премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн в ходе телеобращения заявил, что его страна, пострадавшая от землетрясения, готова принять помощь от любого иностранного государства, сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае. Затем последовали афтершоки.

В Мьянме в результате подземных толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

По последним данным, жертвами стихии стали 144 человека, более 730 человек получили травмы. Мин Аун Хлайн отметил, что число жертв, как ожидается, будет расти.

ООН выделила $5 млн для оказания помощи Мьянме и другим пострадавшим регионам. В организации отметили, что природное бедствие усугубило «и без того тяжелую гуманитарную ситуацию» в Мьянме.