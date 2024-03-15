14 марта совместно с пограничными войсками ФСБ была отражена атака Вооруженных сил Украины на Белгородскую область. По данным Минобороны России, десант высадился на двух вертолетах в районе приграничного населенного пункта Козинка, но был остановлен.

«Около 16.30 мск в целях достижения внезапности, украинская диверсионная группа боевиков сил специальных операций и иностранных наемников, на двух вертолетах Ми-8, используя особенности рельефа местности, осуществила высадку десанта до 30 человек на украинской территории, на удалении 1 км от Государственной границы Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, после высадки группа скрытно выдвинулась в направлении села Козинка Белгородской области, где зашла в несколько домов на его окраине. При попытке пройти дальше, украинские диверсанты были остановлены подразделениями Вооруженных Сил России совместно с пограничными органами ФСБ.

В ведомстве отметили, что против десанта использовался артиллерийский огонь, удары армейской авиации и управляемые авиационные бомбы.

«Понеся существенные потери, украинские боевики начали отступление на территорию Украины. Группа диверсантов пыталась закрепиться в одном из домов на улице Республиканская, непосредственно примыкающей к госгранице, где была блокирована подразделениями российской армии». — сказали в Минобороны.

Остальная часть группы украинских военных, которая отступила, вышла на минное поле, где была уничтожена, добавили в ведомстве.

«Одновременно с этим, огнем РСЗО «Торнадо» была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек», — сказано в сообщении.

Минобороны подчеркнуло, что сейчас контроль над населенным пунктом полностью восстановлен, «проведена зачистка района блокирования диверсионно-разведывательной группы».

Общие потери ВСУ, по данным российского ведомства, составили более 1,5 тыс. боевиков, из которых около 500 — безвозвратные, уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.

Российские военные корреспонденты и блогеры 14 марта сообщили об очередной попытке украинских войск проникнуть на территорию России. Губернатор Белгородской области позже рассказал, что на территории региона ВСУ нет, а бой идет за его пределами. По его словам, селу Козинка «досталось сильно», разрушения очень серьезны.