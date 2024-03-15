Российские военные корреспонденты и блогеры 14 марта сообщили об очередной попытке украинских войск проникнуть на территорию России. При этом губернатор Белгородской области подчеркнул, что на территории региона ВСУ нет, а бой идет за его пределами. Подробнее — в материале RTVI.

По словам главы Белгородской области Вячеслава Гладкова, он с начальником региональной безопасности проехал села Гора-Подол, Глотово, Козинка.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — написал Гладков в телеграм-канале.

Он также отметил, что ущерб будет оценен утром 15 марта и, если позволит обстановка, начнется восстановление.

Что писали военкоры и блогеры

Наши источники на местах докладывают из Белгородчины — у нас на границе настоящие общевойсковые бои, тяжелые бои. Со стороны противника упоротые и хорошо подготовленные войска, а также наемники.

Пока справляемся, но не стоит недооценивать ситуацию, это уже не ДРГ.

Козинка, Белгородская область:

Идут тяжелые бои.

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц:

Не оставляет ощущение, что противник пока не показал всю силу. И все эти дни они проводят разведку боем на разных участках государственной границы в поисках бреши, в которую могут политься основные силы.

Пока это тонкое место ему найти не удалось. Но это уже не просто диверсия. Это масштабная военная операция, военный смысл которой даже не стоит пытаться разгадать. Его нет, но это слабое утешение для жителей приграничных районов, которые вынуждены сейчас покидать свои дома.

Военкор Александр Сладков:

Противник активно перемещается, особенно в ночное время. Имитирует попытки прорывов на том или ином участке, на самом деле, может ударить совершенно на другом — это такая своеобразная кочующая тактика. Не забывайте, что наступает 15 марта. Первый день выборов президента. Противник пытается сорвать выборы хотя бы в Белгородском регионе.

По поводу высадки десанта противника в районе н.п. Козинка, Грайворонского ГО, Белгородской области. Десант был высажен на сопредельной территории, то есть на территории Украины ориентировочно в 1-2 км от нашего наследного пункта. Вертолетная группа противника шла на придельной малой высоте, что затрудняет их обнаружения нашим средствами ПВО. Десант противника предпринял попытку закрепится на сервере села Козинка. На данный момент враг выбит из села и понес потери в живой силе.

Военный блогер Юрий Подоляка:

Причем противник ввел в бой новые силы и расширил фронт своих атак на н.п. Козинка. Пишут о каком-то десанте юго-западнее этого н.п., но похоже, что все это пока следы информационной неразберихи. Дело в том, что это самое село прямо примыкает в украинской границе и «пустырь юго-западнее села», это формально территория Украины.

Атака противником ведется большими силами и бои до сих пор не стихли. Более того, идет информация, что противник продолжает накапливать силы и либо ночью, либо утром вновь здесь перейдет в наступление.

Именно поэтому сюда срочно перебрасываются и силы ВС РФ, а также Росгвардии.

Между тем, это не единственное опасное направление. Также я бы не забывал и Сумскую область.

Наиболее «горячим» участком фронта по-прежнему остается район Грайворона: украинские формирования продолжают атаки с целью зайти в приграничные населенные пункты Белгородской области.

Днем были зафиксированы перемещения и концентрация подразделений ВСУ в Большой Писаревке, Поповке, Лукашовке, Александровке и Шостке. Судя по масштабу задействованных сил, противник активно готовится к наступательным действиям.

По всем признакам ВСУ планируют крупную атаку в ближайшее время, попытавшись сорвать стартующие президентские выборы.

Военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad):

Продолжаются активные боевые действия практически по всей границе Курской и Белгородской области.

Противник в разных местах пытается прощупать нашу оборону. Основной акцент делается на Грайворонском районе. На данный момент именно в районе Козинки и Сподарюшино продолжаются самые ожесточенные боестолкновения.

Ночь и утро будет крайний «горячими», накал боев под вечер не снизился. Противник перекинул к переднему краю множество подразделений с большим количеством бронетехники. Будут пробовать.

Большие потери в личном составе и бронетехнике у противника это хорошо, но бои не останавливаются, противник лезет не жалея личного состава.

У противника в принципе задача — перейти границу и организовать кипишь, пораллельно увеличить число обстрелов мирняка.

Военкор Евгений Поддубный:

По последним данным, общее число раненых за сегодня мирных жителей Белгородской области возросло до 18 человек. Два человека погибли.

Бессмысленность и глупость самоубийственных атак на Белгородскую и Курскую области — это в стиле Зеленского. И ясно, что за историей с боями в приграничье стоят западные кураторы главаря киевского режима. Замысел в том, чтобы на несколько часов захватить любую деревню, лишь бы она находилась на «старой» территории России и «запилить» контент.

Противник будет наращивать усилия на линии обороны по границе все три дня, что будет идти голосование в России. Будет не жалеть людей и технику. Будет врать. Очень много врать. Неприятель будет пытаться атаковать мирных жителей. Особенность такая у нашего противника.

Военный волонтер Роман Алехин:

Сейчас со стороны противника активно работает артиллерия, с нашей стороны также идет ответ. Скорее всего, сегодня противник снова и снова будет предпринимать попытки полноценного прорыва на разных участках госграницы.