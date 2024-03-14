Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались проникнуть на территорию Курской области в районе поселка Тёткино. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Украинские террористы не оставляют попытки войти своими ДРГ на нашу территорию в районе поселка Тёткино. Но бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не позволили и не позволят им это сделать», — говорится в сообщении.

Старовойт призвал не распространять «непроверенную информацию», а также игнорировать «угрозы и вбросы ЦИПсО» (Центр информационно-психологических операций Украины, подразделение украинских сил специальных операций). В отражении нападения ДРГ у поселка Тёткино участвуют подразделения Росгвардии, отметили в ведомстве.

Старовойт также предупредил об опасности атаки беспилотников. Утром 14 марта глава Курской области сообщил об обстреле Тёткино и села Пригородняя Слободка со стороны Украины. По словам Старовойта, пострадавших среди жителей нет. В Пригородней Слободке произошел пожар «на одном из объектов инфраструктуры», его потушили.

Проект российского военкора Семена Пегова WarGonzo утверждает, что попытка ДРГ войти в Тёткино была пресечена еще в ночь на 14 марта. Военный телеграм-канал «Два майора» пишет, что на границе в Курской области якобы «слышны звуки боя». По данным канала, диверсанты «остановлены огнем на подступах к селу» и «бежали на иностранной технике в глубину смежной Рыжевки» (украинское село, примыкающее к Тёткино).

Телеграм-канал «Архангел спецназа Z» утверждает, что диверсанты эвакуируются с границы Курской области в сторону лесополосы и укрываются между домами.

Российские военные блогеры также заявили 14 марта о попытках украинских ДРГ прорваться на территорию Белгородской области. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в частности сообщил со ссылкой на «непосредственного участника» событий об отражении атаки на пограничный пост Сподарюшино. По его словам, диверсанты использовали танки, БМП Bradley, авиацию и РСЗО.

Телеграм-канал Shot утверждает со ссылкой на источник, что у границы с Белгородской областью якобы убито 12 диверсантов и уничтожены две БМП Bradley, а всего в составе ДРГ «около 30 человек». Минобороны не комментировало информацию о боях в Белгородской и Курской областях.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаках беспилотников на регион, а также об обстреле города Грайворон и села Щетиновка. По данным Гладкова, в результате воздушной атаки Белгорода погиб мужчина, ехавший в машине «в момент прилета снаряда в двигатель», пострадали шесть человек.

Позже белгородский губернатор сообщил, что в результате обстрела погибла женщина, ее автомобиль опрокинулся в кювет. «Есть трое пострадавших. Две женщины с баротравмами и мужчина с осколочным ранением плеча бригадами скорой помощи доставлены в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь», — написал он в телеграм-канале

Белгородская и Курская области также подвергались массовым атакам беспилотников 12 и 13 марта.