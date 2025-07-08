Движение «Голос»* объявило о прекращении своей деятельности

Общественное движение в защиту прав избирателей «Голос»* приняло решение о прекращении своей деятельности, пишет РБК со ссылкой на заявление представителей организации.

Прекращение деятельности связано с приговором сопредседателю движения Григорию Мельконьянцу, который был признан виновным в организации деятельности нежелательной организации, судья Басманного суда Москвы Евгения Николаева отправила его на пять лет в колонию общего режима.

В руководстве организации пояснили, что подобная ситуация создает невозможные условия для продолжения работы даже в ограниченном виде, так как опасность уголовной ответственности распространяется как на сотрудников и активистов, так и на людей, обращавшихся в «Голос»* с целью получения юридической поддержки и делавших в сети репосты публикаций движения.

В организации отметили, что 8 июля были досрочно прекращены полномочия лиц, входивших в совет движения, его председателей, членов региональных отделений и ревизионной комиссии.

Также было решено завершить работу всех проектов «Голоса»*, включая «Карту нарушений», на которую наносились данные о возможных нарушениях, зафиксированных на избирательных участках в ходе выборов. Обновление сайта и учетных записей в соцсетях, а также подписки на пожертвования, направляемые в адрес организаций-партнеров были прекращены.

В «Голосе»* отметили, что не рассматривали победу тех или иных политических сил как свою задачу, так как движение придерживалось позиции, заключающейся в том, что наблюдение за выборами представляет собой не политическую деятельность, а метод по охране конституционного строя, и является одним из гарантируемых россиянам прав.

В заявлении также есть рекомендация удалить репосты публикаций движения, чтобы избежать возможного преследования за распространение материалов нежелательной организации.

Суд вынес приговор в отношении Мельконьянца 14 мая. Сопредседатель «Голоса»* был осужден на пять лет колонии общего режима в рамках дела об организации работы нежелательной организации. Помимо этого, ему также было запрещено на девять лет заниматься общественно-политической деятельностью. Сам Мельконьянц свою вину не признал.

По версии следствия, «Голос»* был связан с международной сетью наблюдателей ENEMO**, чья деятельность была признана нежелательной в России в 2021 году. Ассоциация «Голос»* была внесена в реестр иностранных агентов в 2013 году и ликвидирована решением суда через три года. Движение «Голос»* было основано без образования юридического лица в 2013 году.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов