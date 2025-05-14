Басманный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима сопредседателя движения наблюдателей на выборах «Голос»* Григория Мельконьянца по делу об организации работы нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1 УК). Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Также Мельконьянцу запрещено на девять лет заниматься общественно-политической деятельностью.

Гособвинение запрашивало для него максимальный срок по этому обвинению — шесть лети колонии, а также запрет на общественно-политическую деятельность сроком на десять лет. Защита просила оправдать Мельконьянца. Он не признал вину.

«Я не унываю, вы тоже все не унывайте», — сказал Мельконьянц собравшимся после оглашения приговора.

Дело Мельконьянца

Сопредседателя «Голоса»* арестовали в августе 2023 года, тогда же у него и региональных координаторов движения в Москве, Казани, Петербурге и других регионах прошли обыски.

Уголовное дело против Мельконьянца связано с деятельностью Европейской сети организаций по наблюдению на выборах (ENEMO)**, которая была признана нежелательной в России в 2021 году.

В ENEMO** входила ассоциация «Голос»*, признанная иноагентом в 2013 году и спустя три года ликвидированная судом. Из государственного реестра юридических лиц она была исключена только в 2020 году.

Движение «Голос»* было создано без образования юрлица в 2013 году после признания одноименной ассоциации иноагентом. Следствие не делает различий между ассоциацией и движением «Голос»* и считает последнее структурным подразделением ENEMO**.

По версии обвинения, Мельконьянц в июле 2022 года, уже после признания ЕNEMO** нежелательной организацией, направил в Центризбирком заявку на участие в круглом столе, а 11 сентября выступил на нем от лица «Голоса»*. Согласно позиции прокурора, Мельконьянц руководил организацией и «продолжал свои преступные действия» вплоть до своего задержания.

Выступая с последним словом в суде, Мельконьянц заявил, что вынужден доказывать «отрицательный факт»: что движение «Голос»* не является структурным подразделением ЕNEMO** и что сам Мельконьянц не занимался организацией его деятельности «путем выступления на круглом столе в Центризбиркоме».

Мельконьянц также привел два ответа Минюста: из первого следует, что у ЕNЕМО** нет структурных подразделений в России, а во втором говорится, что деятельность движения «Голос»* не признавалась нежелательной, суд ее не запрещал и не ограничивал.

«Если перефразировать известную цитату “натянуть сову на глобус”, которая означает концепцию, полученную подтасовкой фактов, то сторона обвинения попыталась натянуть ENEMO** на движение “Голос”*. Но безрезультатно»,— заявил Мельконьянц (цитата по «Коммерсанту»).

Мельконьянц добавил, что после признания ENEMO** нежелательной организацией движение «Голос»* объявило о прекращении любого взаимодействия с ней, хотя «и так не было с ней связано».

Со стороны защиты в суде выступали бывший уполномоченный по правам человека Владимир Лукин, лидер «Яблока» Николай Рыбаков, политик Борис Надеждин, журналист Алексей Венедиктов*, политолог Александр Кынев и другие деятели.

Прокурор Екатерина Фролова заявила, что они «в общей своей массе больше рассказывали о себе и своих заслугах, а не о подсудимом, воспринимая судебное заседание как трибуну для публичных выступлений перед СМИ». По словам Фроловой, ни один свидетель защиты «не показал суду конкретику».

Гособвинитель также обратила внимание на показания Надеждина, который в своем «эмоциональном» выступлении акцентировал внимание на том, что ассоциация «Голос»* «маскировалась и пряталась от “щемления”».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** признана Генпрокуратурой России нежелательной организацией