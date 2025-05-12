Прокурор запросил шесть лет лишения свободы в колонии общего режима в качестве наказания по делу сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Михаила Бирюкова.

Мельконьянц был задержан 17 августа 2023 года по делу об организации деятельности организации, признанной нежелательной на территории России. Басманный суд поместил его под арест 18 августа. Сам Мельконьянц свою вину не признал.

«Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами»**, в которую входил «Голос»*, была признана нежелательной организацией осенью 2021 года решением Генпрокуратуры. Помимо этого, движение «Голос»* было первой организацией, внесенной Минюстом в реестр иностранных агентов.

Сопредседатель «Голос»* Станислав Андрейчук утверждал, что после признания нежелательной организацией сети, в которую входил «Голос»*, движение перестало взаимодействовать с ее представителями.

Однако следствие ссылается на решения судов Челябинской области и Нижнего Новгорода от 2022 года по административным делам в отношении активистов движения, из которых следует, что «Голос»* продолжает оставаться частью европейской ассоциации.

Сам Мельконьянц утверждал, что единственным подтвержденным «с точки зрения следствия» фактом его участия в деятельности нежелательной организации было сотрудничество с ЦИК летом 2022 года, когда он выступил на круглом столе по теме электронного голосования.

В октябре 2021 года Мельконьянц опубликовал в соцсетях документ Минюста, из которого следует, что движение «Голос»* включили в список иностранных агентов из-за перевода суммы в размере «около 200 рублей» от гражданки Армении.

* внесен Минюстом в список иностранных агентов

** признана нежелательной организацией на территории России