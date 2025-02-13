Два человека погибли во время работ по осмотру ствола в калийной шахте в Соликамске Пермского края. Об этом написал в своем телеграм-канале глава региона Дмитрий Махонин.

«В калийной шахте Соликамска в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола были смертельно травмированы два работника рудника», — говорится в сообщении. Губернатор добавил, что создана специальная комиссия для расследования причин инцидента.

В пресс-службе владеющей шахтой компании «Уралкалий» заявили «Интерфаксу», что причиной гибели двух человек стало отслоение нароста соли от крепи в руднике СКРУ-3 в ходе проведения регламентных работ по осмотру ствола.

Соликамская городская прокуратура организовала проверку в связи с происшествием. «На место происшествия для координации работы оперативных служб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов», — сообщили в ведомстве.

Следственный комитет по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ПАО «Уралкалий» — один из ведущих мировых производителей и экспортеров калия, входящий в Группу «Уралхим». Его активы включают пять рудников и семь обогатительных фабрик, расположенных в Березниках и Соликамске Пермского края. В июне 2024 года на соликамском руднике «Уралкалия» произошла вспышка метана, пострадали два человека.