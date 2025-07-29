В районе Новосальска Ростовской области двое саперов погибли при разминировании украинского БПЛА. Об этом сообщил глава местной администрации Владимир Березовский.

Произошедшее он назвал «трагическим случаем» и призвал местных жителей «быть очень осторожными».

«Нельзя приближаться к обломкам вражеских БПЛА. Если вы обнаружили БПЛА на земле — не приближайтесь и не осматривайте его! Оперативно сообщите в службу вызова экстренных служб по номеру 112», — написал Березовский в телеграм-канале.

Районный глава напомнил, что выдержка и четкость действий местных жителей могут «спасти жизнь, здоровье вам и другим людям».

В ночь на 29 июля дроны ВСУ пытались атаковать Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Сальск, Боковский, Тарасовский и Орловский районы. Врио губернатора Юрий Слюсарь уточнил, что в микрорайоне Заводской в поле загорелась сухая трава, на место выехали оперативные службы. В Сальске была повреждена крыша и выбиты стекла в частном доме, также повреждения получил автомобиль. Находившийся в нем водитель погиб.

В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, ее тушением занимались шесть человек и две единицы техники. Никто не пострадал. Возгорание также произошло на железнодорожной станции Сальска.

В пресс-службе РЖД уточнили, что около двух часов ночи из-за падения обломков дронов нарушилась работа контактной сети на станции Сальск. В двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск повреждено остекление, пассажиров эвакуировали. Также произошло возгорание в составе грузового поезда. Пострадавших нет.

Березовский заявил, что украинские БПЛА попали в две цистерны и локомотив на железнодорожной станции Сальска. В беседе со 161.РУ он добавил, что в цистернах находилось топливо.