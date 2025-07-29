Минувшей ночью из-за удара беспилотников ВСУ погиб житель Ростовской области. Обломки БПЛА рухнули также на железнодорожную станцию в Сальске, были повреждены поезда, произошли задержки в движении. Кроме того, были атакованы Донецк, Макеевка и Ясиноватая, сотни тысяч людей остались без света. Подробнее — в материале RTVI.

Как сообщило Минобороны, в течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 74 украинских беспилотника самолетного типа. Больше всего, 43 аппарата, сбили в Брянской области, еще 22 — в Ростовской, шесть БПЛА — в Калужской, два — в Смоленской, один — в Ленинградской области.

Ростовская область

ВСУ ночью попытались атаковать Каменск-Шахтинский, Волгодонск, Сальск, Боковский и Тарасовский районы, написал врио губернатора Юрий Слюсарь. В каменском микрорайоне Заводской из-за падения беспилотников загорелась сухая трава в поле, туда отправились оперативники.

Под серьезным ударом оказался город Сальск. На Социалистической улице повреждения получил частный дом. На железнодорожной станции произошел пожар.

«Пассажирский поезд отведен на безопасное расстояние. Предварительно, погибших и раненых среди людей нет. В тушении задействовано 45 человек и 12 единиц техники», — написал глава региона.

Как добавил Слюсарь, на улице Островского в результате атаки БПЛА повреждения получил автомобиль. Находившийся в нем водитель погиб, правоохранители устанавливают его личность.

В пресс-службе РЖД уточнили, что около двух часов ночи из-за падения обломков дронов нарушилась работа контактной сети на станции Сальск. В двух вагонах пассажирского поезда №59 Новокузнецк — Кисловодск повреждено остекление, пассажиров эвакуировали.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Также произошло возгорание в составе стоящего грузового поезда. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд. Движение поездов через станцию Сальск приостановлено», — сообщили в компании.

Из-за случившегося отстали от графика девять поездов. Задерживающихся в пути более чем на четыре часа пассажиров пообещали обеспечить питанием. В 07:39 в РЖД сообщили о возобновлении движения поездов через станцию Сальск по временной схеме в обход поврежденного участка.

«В настоящее время ведутся работы по восстановлению контактной сети. РЖД используют все возможности по минимизации времени задержки поездов», — подчеркнули в компании.

Врио губернатора добавил, что власти уточняют последствия воздушной атаки ВСУ.

«В Орловском районе из-за атаки БПЛА повреждена электроподстанция, в тушении задействовано шестеро человек и две единицы техники. По предварительной информации, люди не пострадали», — написал Слюсарь.

ДНР

Поздно вечером ВСУ атаковали Донецк и другие города республики с помощью БПЛА. Военкор Андрей Руденко в телеграм-канале написал, что в столице ДНР «очень громко», а беспилотников «много».

«Один из БПЛА влетел в многоквартирный жилой дом в Киевском районе города Донецка», — уточнил Руденко.

Как сообщил телеграм-канал «Блокнот Донецк | ДНР», украинские военные организовали массированную атаку на столицу республики и Макеевку. В городах работали системы ПВО, часть Донецка и Макеевки остались без света, жители жаловались на перебои в работе мобильной связи.

«Сейчас идет налет беспилотников на город, активно работает ПВО. В небе видны разрывы сбитых целей. В отдельных районах пропал свет. Собственно, атака на гражданские аэропорты, взлом „Аэрофлота“, вот этот налет на спящий Донецк — звенья одной цепи. Киев пытается расшатывать общество», — написал в телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он напомнил о «катастрофической ситуации» с водой в Донецке и добавил, что не хватало теперь остаться без электричества.



«Вот на этих обостренных чувствах людей и играет противник. На этом фоне отмена 50 рейсов одной авиакомпании выглядят просто детской шалостью», — добавил Коц.

Телеграм-канал WarGonzo ночью сообщил, что ВСУ атакуют энергосистему Донецкой агромерации. Под ударами беспилотников оказались Донецк, Макеевка и Ясиноватая.

«В результате атаки повреждены подстанции и большинство районов обесточены. Также в нескольких местах фиксируются возгорания. В небе работает ПВО, атака продолжается», — говорится в публикации.

В пресс-службе «Донецкэнерго» ночью сообщили, что в результате атак БПЛА обесточенными оказались более 150 тысяч абонентов. Бригады энергетиков приступили к восстановлению поврежденных линий и станций.

Другие регионы

Утром 29 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского беспилотника на частный дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района. В результате удара ранения получила женщина.

«Пострадавшую доставили в Краснояружскую ЦРБ. Медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения рук. После оказания необходимой помощи она переведена в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава региона.

Дом вследствие взрыва получил повреждения.

Как написал губернатор Калужской области Владислав Шапша, ночью силы ПВО уничтожили шесть беспилотников в Обнинске, Кировском и Думиничском районах.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — отметил он.

Около полуночи Росавиация ограничивала работу калужского аэропорта. Утром он возобновил выпуск и прием самолетов.

В результате атаки БПЛА на Брянскую область пострадавших и разрушений нет, написал губернатор Александр Богомаз. Глава Ленобласти Александр Дрозденко ночью предупреждал об опасности атаки в юго-западных районах региона и частичном понижении сигнала мобильного интернета. В итоге дрон уничтожили в Кингисеппском районе, пострадавших и разрушений нет.