В Свердловской области арестовали двоих местных жителей, которые производили шоколадные конфеты с психотропными веществами. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Подозреваемые снимали квартиру в городе Талица, где выращивали и высушивали грибы, содержащие запрещенные вещества. Затем они смешивали измельченные грибы с шоколадом, отливали из этой массы конфеты в виде сердечек и продавали через онлайн-магазин в мессенджере.

«Одна конфета стоила порядка тысячи рублей. Таким образом фигуранты зарабатывали около 600 тысяч рублей в месяц», — сообщила Волк.

Во время обыска полицейские изъяли 400 готовых к продаже конфет, свыше 1 кг расфасованного нелегального товара и более 300 растущих грибов. Арестованные ранее были судимы за аналогичные преступления.

Возбуждено уголовное дело о производстве и сбыте психотропных веществ (ст. 228.1 УК) и о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства (ст. 231 УК).

На прошлой неделе таможенники изъяли в аэропорту Тюмени более 50 кг дубайского шоколада стоимостью 940 тыс. рублей, который пытались ввезти два пассажира рейсов из ОАЭ. Мужчины объяснили, что планировали торговать шоколадом, но подавать декларацию не собирались.