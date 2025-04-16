Завершилась операция по спасению двух горняков, которые оставались под завалами на шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе в Ростовской области. Шахтеров подняли на поверхность, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

«Сегодня в 04.27 успешно завершилась операция по спасению горняков шахты «Садкинская» в Белокалитвинском районе. В забое, который оказался отрезанным после обвала породы, спасатели обнаружили двух подземных рабочих. Оба горняка в удовлетворительном состоянии подняты на поверхность, они уже отправились домой», — написал Слюсарь.

Обвал породы произошел на шахте «Садкинская» во вторник, 15 апреля. В момент обрушения в забое находилось порядка 75 рабочих, которые были подняты на поверхность. Как сообщал Слюсарь, под завалами оставалось двое шахтеров.

В региональной прокуратуре организовали проверку для выяснения причин инцидента. Следственный комитет (СК) по Ростовской области возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК). Северо-Кавказское управление Ростехнадзора также начало расследования причин аварии на производственном предприятии.

ООО «Шахтоуправление «Садкинское» является единственным действующим угледобывающим предприятием ООО «Южная угольная компания» («Южуголь»). Компания была создана в 2004 году, занимается добычей, обогащением и реализацией антрацитового угля и является одним из ведущих в России производителей антрацита.