Двум полковникам второй службы ФСБ России Евгению Лобанову и Денису Карманову предъявили обвинение по делу о взятке в размере почти 20 млн рублей от настоятеля католического храма святого Людовика на Малой Лубянке в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

По версии военного следствия, с марта по октябрь 2023 года Карманов и Лобанов получили от настоятеля храма почти 20 млн рублей в обмен на решение в его пользу в арбитражном суде. Часть денег была обнаружена у обвиняемых во время обысков по местам их проживания, передает агентство.

Имя настоятеля в сообщении не указывается. На сайте храма святого Людовика указано, что его настоятель ― Вячеслав Горохов.

Офицерам ФСБ вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Лобанов и Карманов признали вину, но обвиняемые и их защита настаивают, что их действия стоит квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК), говорится в материалах суда. Адвокаты обосновали это тем, что полковники не могли повлиять на суды.

Лобанов и Карманов арестованы и находятся в СИЗО. Лобанов до работы в ФСБ России курировал управление собственной безопасности МВД и был допрошен в суде в качестве свидетеля по делу бывшего полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко, получившего 16 лет колонии по делу о взятках.

8 января ТАСС сообщило о предъявлении обвинения в получении взяток на сумму более 5 млрд рублей трем сотрудникам управления «М» ФСБ ― Алексею Цареву, Сергею Манышкину и Александру Ушакову. По данным «Коммерсанта», силовики требовали взятку в обмен на прекращение дела против совладельцев компании Merlion, которых обвиняли в покушении на убийство.