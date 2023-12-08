Двух детей, пострадавших в результате стрельбы в брянской гимназии №5, транспортировали в Москву вертолетом МЧС, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Вертолет Ми-8 МЧС России доставил в Москву двух пострадавших в результате происшествия в брянской гимназии», — заявили в министерстве. Пресс-служба Минздрава уточнила, что оба раненых ребенка перенесли перелет «удовлетворительно», их состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

«В полете детей сопровождали сводная медицинская бригада специалистов Российской детской клинической больницы Минздрава России и Центра санитарной авиации и экстренной медицинской помощи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», — добавили в ведомстве.

В брянских больницах продолжают оставаться еще трое раненых, состояние которых оценивается как средней степени тяжести. Врачей, которые с ними работают, по системе телемедицины консультируют специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава и НМИЦ травматологии и ортопедии Минздрава.

Оказание медпомощи всем пострадавшим взял под личный контроль министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Источник Shot сообщил, что в Брянске по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, задержаны гендиректор и сотрудница ЧОО «Агентство Экскалибур» — 40-летний Сергей Поддубный и 51-летняя Галина Черткова. Эта организация обслуживает в Брянске школы, детсады, колледжи и университет. Ранее канал утверждал, что агентство получало от гимназии №5 по 100 тысяч рублей в месяц, но договор между ними предположительно истек 30 ноября. По данным Shot, на входе в школу не работала рамка-металлодетектор, а ручным металлодетектором охранница детей не проверяла.

Стрельба в брянской гимназии №5 произошла утром 7 декабря. Ученица восьмого класса принесла в школу отцовское охотничье ружье «Бекас-3», спрятав его в тубусе, и открыла огонь по одноклассникам. Судя по кадрам с места происшествия, у школьницы также имелся при себе охотничий нож, спрятанный в ботинке. Пять человек были госпитализированы, стрелявшая и еще один человек погибли. Ранена учительница, заслонившая собою учеников. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал случившееся «страшной трагедией».