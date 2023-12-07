Утром 7 декабря ученица восьмого класса открыла стрельбу в гимназии №5 в Брянске. По данным регионального МВД, одна школьница погибла, пять человек пострадали. Стрелявшая покончила с собой. Что известно о случившемся, — в материале RTVI.

По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, сообщила пресс-служба УМВД по Брянской области. Одна из раненых одноклассниц умерла от полученных травм, сама стрелявшая покончила с собой.

«Эвакуация прошла моментально, школа оцеплена, на месте работает не только полиция, но и Росгвардия. Остальное могу сказать только в рамках официального сообщения на сайте», — сообщили RTVI в УМВД по Брянской области.

Следственный комитет возбудил по факту инцидента уголовное дело об убийстве двух и более лиц (ч.2 ст. 105 УК), сообщает пресс-служба ведомства.

Погибшая и пострадавшие

По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. Пять человек госпитализированы, стрелявшая и еще один человек погибли.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил о двух погибших и пятерых пострадавших при стрельбе, передает РИА Новости. Раненые госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения Михаил Мурашко взял оказание помощи пострадавшим на свой контроль.

У одного из пострадавших ранения плеча и колена, он находится в реанимации, есть угроза жизни, у второго — ранение плеча, он в состоянии средней степени тяжести. Третья пострадавшая — девочка с ранением спины, она также находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили ТАСС приемных отделениях хирургии городской и областной детской больниц.

«Я видел, что, выводили одного раненого ребенка и скорая помощь выносила на носилках, — не знаю, парня или девушку. Общая сумятица. Скорая, пожарные — как обычно», ― рассказал RTVI сотрудник ТД «Маневровые тепловозы», который находится через дорогу от школы.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал случившееся «страшной трагедией».

«Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь», ― сообщил глава региона.

Выясняются обстоятельства, при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие. Богомаз выразил соболезнования родителям погибшей одноклассницы девушки и пообещал оказать необходимую помощь семьям погибшей и пострадавших.

Ружье отца и охотничий нож

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в своем телеграм-канале фотографию ружья, из которого стреляла школьница. По предварительным данным, 14-летняя школьница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. «Оружие было спрятано в тубусе», ― пишет депутат.

На фотографии, опубликованной телеграм-каналом Mash, видно, что в ботинке у девушки также был охотничий нож.

Прокуратура Брянской области проверит, как обеспечивалось исполнение законодательство о безопасности в гимназии, в том числе как была организована охрана и пропускной режим, сообщает пресс-служба ведомства. По словам источника Shot, в гимназии не было рамок металлоискателя.

Председатель комитета Брянской областной думы по образованию, науке, культуре и СМИ Людмила Журавлева не смогла в разговоре с RTVI подтвердить или опровергнуть информацию о том, что в гимназии не было рамок.

«[О том, что в гимназии не было рамок металлоискателей] — пока этого ничего не известно. <…> Новости прочитала, утром позвонила и понимаю, что сейчас людям не до этого, поэтому я подробностей пока не знаю. Подробности, я думаю, рано еще выяснять, работают все, кому положено», ― сказала она.

Отца школьницы задержали, сообщает Shot со ссылкой на источник. «Сейчас он допросе, силовики выясняют, как у его дочери оказалось ружье», — пишет канал. По его данным, накануне у мужчины был день рождения.

«Стреляла в основном по мальчикам»

По данным Mash, восьмиклассница открыла стрельбу на уроке биологии во время переклички. Девушка стреляла «в основном по мальчикам, которые подшучивали над ней в последнее время», утверждает Shot.

Mash пишет, что девушку «травили еще с начальных классов». Согласно списку, который публикует телеграм-канал 112, четверо человек из числа пострадавших — мальчики. По словам учеников, девушка «не сидела в соцсетях и почти не общалась с одноклассниками».

В качестве приоритетной версии стрельбы рассматривается конфликт с одноклассниками, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.

После начала стрельбы школьники забаррикадировались в других классах, раздевалках и туалетах.

«Мы просто сидели на английском и услышали выстрелы. Встаем — сразу слышим второй, третий выстрел. У нас паника, мы начинаем закрывать окна, ставить парты друг на друга. Из учителей никто не отвечает ничего. Оказалось, девочка из восьмого класса пришла с оружием и начала стрелять», — приводит телеграм-канал Baza свидетельства школьников.

По данным Shot, девушка перед тем, как покончить с собой, сделала пять выстрелов. Отец 14-летнего мальчика, который получил тяжелые ранения, сообщил каналу, что не знает о каком-либо конфликте между сыном и стрелявшей школьницей.