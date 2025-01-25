Уголовное дело, в рамках которого двое россиян Максим Косяченко и Татьяна Туриева обвиняются в теракте на объектах РЖД, дополнилось новыми эпизодами. Об этом сообщил ТАСС.

Как следует из материалов дела, Косяченко и Туриеву заподозрили в минировании военных объектов и атаке на аэродром с использованием беспилотников 16 августа 2023 года. Им вменили ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт; максимальное наказание — 20 лет лишения свободы).

16 августа 2023 года Минобороны России сообщило об атаке украинских БПЛА по объектам в Калужской области. В сообщении ведомства говорилось, что средства ПВО уничтожили три беспилотника, разрушений и пострадавших нет.

Косяченко и Туриеву задержали в сентябре 2023 года. Тогда в деле был только один эпизод теракта на двух железнодорожных объектах. По версии следствия, речь шла о задании, которое обвиняемые получили от сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины через мессенджеры Viber и Telegram. В материалах дела не уточняется, о каких именно ж/д объектах идет речь и в каком регионе России они находятся.

Новые эпизоды объединили в одно производство. Следствие не исключает, что в деле могут появиться новые эпизоды и фигуранты. Вина Косяченко и Туриевой подтверждается свидетельскими показаниями, указано в материалах.

По делу назначены взрывотехническая, психолого-психиатрическая экспертизы. Кроме того, проведено несколько обысков, а также изъяты телефоны и иные носители информации Косяченко и Туриевой.