Двое военных-контрактников Станислав Рау и Антон Сопов получили пожизненные сроки лишения свободы за массовое убийство в Волновахе на территории Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, пишет «Коммерсантъ».

Следствие доказало, что в конце октября 2023 года военнослужащие расстреляли девять человек — членов семьи Капканец, включая двух детей в возрасте четырех и девяти лет. Осужденные свою вину не признают и уже заявили, что собираются обжаловать пожизненный приговор.

Рау и Сопов признаны виновными ч. 1 ст. 139, п. «а», «в», «ж», ч. 2 ст. 105 УК России — в убийстве общеопасным способом более двух лиц, включая малолетних. Обвинение удовлетворено исходом судебного разбирательства: оно как раз и просило приговорить военных к максимально возможному сроку лишения свободы.

В материалах дела указано, что 28-летний Станислав Рау является уроженцем алтайского села Волчиха и жил в Петропавловске-Камчатском, а 21-летний Антон Сопов родом из приморского поселка Ярославский и в начале 2023 года был осужден за дедовщину по ч. 2 ст. 335 УК России («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими с причинением средней тяжести вреда здоровью»). Оба осужденных неженаты и не имеют на иждивении несовершеннолетних детей.

По версии следствия, в ночь на 28 октября 2023 года Рау и Сопов, вооруженные специальными автоматами для бесшумной стрельбы, проникли в коттедж семьи Капканец в Волновахе и застрелили всех, кто там находился. В результате были убиты 53-летний хозяин дома Эдуард Капканец с женой Татьяной, двое их взрослых сыновей с женами, девятилетняя внучка и четырехлетний внук, а также ночевавший в доме дальний родственник семьи.

Показания о подозреваемых дали соседи убитых, которые видели, как двое мужчин в военной форме отъезжали от коттеджа на кроссовом мотоцикле. Это транспортное средство удалось обнаружить на записях двух камер видеонаблюдения в Волновахе. Владельца быстро идентифицировали и нашли по месту проживания — в съемной комнате неподалеку от коттеджа Капканцов. Мотоцикл был обнаружен по тому же адресу во дворе. Второго фигуранта задержали на следующий день.

Изначально следователи подозревали, что убийство могло быть совершено в попытке достать водку, которой запрещено торговать в зоне СВО. Рассмотрение дела в Южном окружном военном суде началось в июле 2024 года. По ходатайству прокурора оно проходило в закрытом режиме, поскольку материалы дела содержат сведения, защищенные служебной тайной в области обороны и сведения о местах дислокации участвующих в военной операции подразделений.