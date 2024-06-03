Фонд Джорджа Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice) не будет преследовать представителей прессы, в том числе из-за несогласия с их позицией. Об этом сообщил сам актер, комментируя заявление сотрудницы организации о том, что фонд будет добиваться ареста российских журналистов в Европе.

«Что касается недавних сообщений о российских журналистах, то кто-то из нашего фонда оговорился. Я сын журналиста. Мы в Фонде Клуни никогда не стали бы преследовать журналистов, даже если бы не были с ними согласны», — говорится в обращении актера, опубликованном на странице фонда в Instagram*.

Клуни добавил, что у организации есть «давний опыт защиты журналистов».

31 мая директор по юридическим вопросам проекта Docket, входящего в структуру Clooney Foundation for Justice, Анна Нейстат заявила, что организация будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. Она уточнила, что Docket составит запросы, в том числе в Международный уголовный суд (МУС), с требованием возбудить уголовные дела в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них», включая «главных и не главных редакторов».

Как утверждала Нейстат, проект намерен призвать к инициированию уголовного преследования в отношении российских журналистов страны ЕС, в которых действует статья о «пропаганде войны».

«Прокуроры могут выписать ордер на их арест. <…> И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола», — пояснила директор Docket по юридическим вопросам. Она добавила, что пока организация не направляла соответствующих обращений.

На заявление Нейстат отреагировал председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. В разговоре с ТАСС он назвал неприемлемыми угрозы со стороны фонда Клуни в адрес работающих за рубежом российских журналистов.

«Показательна сама мысль о закрытых ордерах на арест российских журналистов. Эти люди готовы репрессировать тех, кто думает иначе. При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — заявил он.

Подобные меры против российских журналистов Соловьев назвал «мечтами», которые «вряд ли станут реальностью».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что «защита журналистов в понимании четы Клуни — это их травля через уголовное преследование по политическим мотивам, к тому же еще и по этническому признаку».

«Не секрет, что за русофобию на Западе хорошо платят. А эти два пиарщика [Джордж и Амаль Клуни], видимо, готовы делать деньги на чём угодно. Вот зачем они решили устроить судебное сафари на российских журналистов. А теперь вопрос: где ЮНЕСКО с [главным директором Одри] Азуле и ОБСЕ с [представителем Терезой] Рибейру?» — написала Захарова в своем телеграм-канале.

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