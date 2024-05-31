Проект Docket, входящий в структуру Фонда американского актера Джорджа Клуни за справедливость (Clooney Foundation for Justice), будет добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. Об этом рассказала в эфире радиостанции “Голос Америки”* заявила Анна Нейстат, директор по юридическим вопросам проекта.

По ее словам, Docket займется составлением запросов в международные структуры, в том числе в Международный уголовный суд (МУС), с требованием возбудить уголовные дела в отношении «наиболее очевидных российских пропагандистов, самых заметных из них», включая «главных и не главных редакторов».

Кроме того, Нейстат заявила, что ее проект намерен призвать к инициированию уголовного преследования в отношении российских журналистов страны ЕС, в которых действует статья о «пропаганде войны». По ее словам, в случае возбуждения такого дела появится возможность выписывать закрытые ордеры на арест.

«Прокуроры могут выписать ордер на их арест. <…> И если ордер на их арест выписан, то, в принципе, любая европейская страна является членом Европола и это становится ордером на уровне Европола», — заявила Нейстат.

В случае выдачи такого ордера сотрудник СМИ может быть задержан и экстрадирован в страну, где расследуется уголовное дело в отношении него. Как отметила Нейстат, к настоящему моменту организация еще не направляла подобных обращений.

На сайте Docket указано, что его целью является сбор доказательств военных преступлений и геноцида с целью последующей передачи прокурорам. Участники проекта также представляют интересы пострадавших в суде. Среди стран, где осуществляет деятельность Docket — Украина, Венесуэла и Ирак.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев в разговоре с ТАСС назвал неприемлемыми угрозы со стороны фонда Клуни в адрес работающих за рубежом российских журналистов.

«Клуни с его женой могут придумывать любые пакости, но их мечты вряд ли станут реальностью <…> Показательна сама мысль о закрытых ордерах на арест российских журналистов. Эти люди готовы репрессировать тех, кто думает иначе. При чем тут демократия и свобода печати? Ордеры на арест всем, кто не попадает в западный мейнстрим», — сказал он.

В конце мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что президент США Джо Байден может пропустить саммит по Украине в Швейцарии из-за необходимости присутствовать на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании, в котором также примет участи Джордж Клуни.

* внесена Минюстом в список иностранных агентов