Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит саммит по Украине в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Швейцарский саммит пересекается с мероприятием в Лос-Анджелесе по сбору средств для предвыборной кампании Байдена, отмечает агентство. По его данным, вице-президент США Камала Харрис также не планирует присутствовать на конференции в Бюргенштоке.

Перед проведением «саммита мира» пройдет встреча лидеров стран G7 в Италии. На ней Байден, как ожидается, будет присутствовать, но 15 июня он вылетит в Калифорнию.

Вместе с ним в мероприятии по сбору средств в Голливуде будут участвовать актеры Джордж Клуни и Джулия Робертс, а также бывший президент США Барак Обама и телеведущий Джимми Киммел.

Это решение подчеркивает, что Байден все больше погружается в предвыборную кампанию, пишет Bloomberg. Главный соперник действующего президента Дональд Трамп обогнал его по сбору средств, сумев привлечь $76 млн, в то время как Байден собрал $51 млн.

Кроме того, отказ от участия в «саммите мира» в пользу предвыборного мероприятия отражает «более широкий пессимизм» в отношении конференции по Украине, отмечает агентство. На встрече не будет представителей Китая, что, скорее всего, разочарует президента Украины Владимира Зеленского, считает Bloomberg.

Пекин долгое время считался ключевой фигурой в этом процессе, но до сих пор он пропускал большинство встреч, предшествовавших саммиту. Тем не менее на том или ином уровне в швейцарской конференции примут участие около 70 стран.

В том числе ожидается присутствие премьер-министра Канады Джастина Трюдо, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Саммит пройдет без участия России. Президент Владимир Путин назвал мероприятие попыткой навязать России условия завершения конфликта и предъявить их в качестве ультиматума. Глава МИД Швейцарии Инасио Кассис на этапе подготовки к саммиту не раз говорил, что Россия тоже должна участвовать в процессе.