Артем Дзюба установил рекорд по количеству голов в составе сборной России по футболу. Он забил рекордный 31-й гол в товарищеском матче с Гренадой, состоявшемся в Москве 19 марта.

Дзюба отличился на 43-й минуте матча, сделав счет 3:0. По итогам встречи Россия одержала победу со счетом 5:0.

До этого рекорд по количеству голов принадлежал экс-форварду «Зенита» Александру Кержакову, который завершил карьеру в 2017 году. Он имеет в своем активе 30 забитых мячей в 92 играх в составе сборной России.

Матч с Гренадой стал для Дзюбы 56-м в составе российской национальной команды. Он вышел играть за сборную впервые с 2021 года, появившись на поле с капитанской повязкой.

Ранее Дзюба, который сейчас играет за тольяттинский «Акрон», стал лучшим бомбардиром российского футбола, установив рекорд по общему числу забитых мячей. 9 марта 36-летний форвард забил 234-й гол в карьере, также опередив по этому показателю Кержакова. Установленный им рекорд держался 11 лет.