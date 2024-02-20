Мужчина, которого обнаружили мертвым в Вильяхойосе провинции Аликанте, является российским пилотом Максимом Кузьминовым, угнавшим в прошлом году вертолет Ми-8, пишет испанское агентство EFE со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Накануне ГУР Украины подтвердило, что в Аликанте убили Кузьминова, однако Гражданская гвардия Испании решила провести дополнительное расследование, чтобы установить личность погибшего, поскольку в ходе следствия стало известно, что она «может быть ложной и принадлежать другому лицу».

Найденные в Вильяхойосе документы не соответствовали личности Кузьминова — они принадлежали 33-летнему украинцу (Кузьминову 28 лет), отмечает EFE. При этом, по словам собеседников агентства, то убитый — российский пилот.

Источники издания пояснили, что Гражданская гвардия с самого начала расследовала произошедшее как «сведение счетов», так как убитый получил порядка шести огнестрельных ранений, а затем, по словам очевидцев, автомобиль, на котором скрылись подозреваемые в убийстве, переехала тело.

В августе 2023 года стало известно, что российский вертолет Ми-8 оказался на Украине. По данным ГУР украинского Минобороны, машина попала на украинскую территорию «в результате длительной спецоперации». В сообщении пояснили, что 28-летний пилот вертолета находится на Украине вместе с семьей, которую вывезли туда «заблаговременно». ГУР выпустил документальный фильм о Кузьминове и других российских летчиках, в котором снялся и сам сдавшийся пилот. Он рассказал на камеру, что перешел на украинскую сторону, поскольку выступает против военной операции и не хочет иметь к ней отношение. В конце сентября Главное военное следственное управление СК России обнаружило в действиях Кузьминова признаки госизмены. RT сообщал со ссылкой на ведомство, что следователи передали собранные доказательства ФСБ, которая будет вести уголовное дело.

О смерти Кузьминова 19 февраля сообщили испанские издания; некоторые СМИ позже обратили внимание на нестыковки в данных. ТАСС передавал со ссылкой на валенсийское издание Eureka news, что в последнее время у Кузьминова якобы были проблемы с алкоголем и наркотиками.

При этом изначально газета ABC писала, что тело 33-летнего украинца нашли на пандусе гаража в городе Ла-Вильяхойоса в Аликанте с пулевыми ранениями, подчеркивал ТАСС. Daily Information писало, что тело обнаружили еще 13 февраля в коттеджном поселке в районе Ла-Кала.