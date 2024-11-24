В городе Маркс (Саратовская область) задержан подозреваемый в убийстве и покушении на убийство. По данным СМИ и телеграм-каналов, речь идет о 41-летнем Рубике Акопяне, который во время дорожного конфликта, предположительно, убил одного мужчину и ранил другого.

Как сообщили в региональном СУ СКР, розыском подозреваемого занимались следователи, полицейские и бойцы СОБР «Волкодав» Росгвардии. В результате оперативных действий был задержан 41-летний мужчина, подозреваемый в покушении на двух и более лиц, убийство и незаконное хранение оружия.

В областном главке МВД рассказали, что в 13:30 (14:30 мск) на улице Победы в городе Маркс между несколькими гражданами произошел конфликт, в ходе которого один из них устроил стрельбу. В результате инцидента погиб мужчина 1992 года рождения, другой (1976 года рождения) был госпитализирован.

Судя по видео, которое опубликовало ведомство, подозреваемый не открыл дверь в квартиру, ее выбили при помощи кувалды.

Саратовское ИА «Взгляд-инфо» пишет, что задержанным оказался Рубик Акопян. В статье отмечается, что Акопян во время конфликта выстрелил в двух мужчин, сидевших в «Оке». Один (Михаил Кутузов) погиб на месте, второй (Алексей Соколовский) был доставлен в больницу, сам нападавший скрылся.

По неподтвержденной версии, ссора произошла из-за того, что мужчины на «Оке» якобы подрезали внедорожник, на котором передвигался Акопян.

По данным Shot, Кутузов ехал поздравить свою мать с Днем матери. Соколовский, как уточняет телеграм-канал, сейчас в реанимации, он получил три ранения — в ключицу, бедро и грудь, его «уже прооперировали».

Мужчину, как пишет Shot, спасло то, что он успел выйти из машины. В посте отмечается, что подозреваемый выстрелил около восьми раз по «Оке».

«Мать Михаила, которая вместо поздравления получила весть о смерти сына, убита горем. По словам близких, мужчина был очень светлым и жизнерадостным человеком. Он зарабатывал ремонтом и разборкой машин и воспитывал сына-второклассника», — сообщает телеграм-канал.

У Акопяна, по данным Shot, ранее был свой строительный бизнес в Люберцах (Московская область). Mash уточняет, что когда подозреваемого вели к служебной машине, его родственники пытались остановить правоохранителей.