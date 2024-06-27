После схода с рельсов поезда Воркута — Новороссийск в Коми пропавшей числится 15-летняя девочка. Утром 27 июня в администрации Воркуты заявили, что ее нашли живой. Позже выяснилось, что эта информация преждевременна. Что известно — в материале RTVI.

После схода вагонов вечером 26 июня пропавшими без вести считались двое человек ― мужчина и 15-летняя девочка, сообщали ТАСС в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

Утром 27 июня на месте схода вагонов обнаружили тела двух человек, в том числе пропавшего мужчины. В администрации Воркуты заявили, что пропавшая девочка якобы найдена живой. В пресс-службе главы Коми позже уточнили РБК, что эта информация не подтверждается, девочку ищут.

Предположительно девочка выпала из перевернувшегося вагона в реку, ее могло унести течением, пишет Shot. По данным канала, спасатели запросят помощь водолазов для ее поисков.

Как сообщает Baza, девочка ехала в поезде одна и должна была встретиться с родителями в Пензе. Отец и мать выехали туда раньше на машине, а девочка решила дождаться получения школьного аттестата и осталась дома с сестрой, пишет канал. На поезд ее посадили знакомые семьи. Незадолго до ЧП девочка позвонила родственникам и сказала, что все хорошо. В следующий раз она должна была выйти на связь из Печоры.

По данным Shot, девочка училась в гимназии города Инты. Mash предполагает, что она могла сама уйти с места аварии до приезда оперативных служб.

Девять вагонов поезда Воркута ― Новороссийск сошли с рельсов вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный. По данным РЖД, в составе было 14 вагонов, в которых находились 232 человека. Глава Коми Владимир Уйба сообщал о 215 пассажирах.

По последним данным, при сходе поезда с рельсов погибли два человека, более 40 обратились за медицинской помощью. По данным РЖД, причиной аварии стал подмыв полотна в результате обильных осадков. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 263 УК). В Коми действует режим чрезвычайной ситуации.