На месте схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск обнаружены тела двух человек, сообщили в РЖД. Ранее было известно об одном погибшем мужчине.

15-летняя девочка, которая числилась пропавшей без вести, найдена живой, рассказали ТАСС в администрации Воркуты. В то же время телеграм-канал Baza, ссылаясь на уточненные данные, пишет, что девочка до сих пор не обнаружена и ее поиски продолжаются.

Родственники погибших получат страховую выплату в размере 2 млн 25 тыс. рублей. Кроме того, железнодорожная компания дополнительно выплатит им по 2 млн рублей, отметили в РЖД. Также выплаты поступят пострадавшим: госпитализированным — в размере 1 млн рублей, остальным — по 500 тыс. рублей.

Девять вагонов пассажирского поезда № 511, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сошли с рельсов вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный. По данным РЖД, всего в составе было 14 вагонов, в которых находились 232 человека. Глава Коми Владимир Уйба сообщал о 215 пассажирах.

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