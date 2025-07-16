Вертолет Ми-8Т, который пропал 14 июля во время перелета из Охотска в Магадан, найден полностью разрушенным со следами горения, данные о пострадавших уточняются. Об этом в телеграм-канале сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Согласно версии следствия, экипаж вертолета в пункте обязательного доклада с диспетчером на связь не вышел.

«Воздушное судно в предусмотренное время в пункт назначения не прибыло, аварийный радиомаяк не сработал», — сказано в пресс-релизе.

Поисковый вертолет обнаружил в 130 км к северо-востоку от Охотска на склоне горы полностью разрушенное воздушное судно со следами горения.

«Группа спасателей выдвинулась к месту обнаружения обломков вертолета. Данные о пострадавших уточняются», — отметили в СК.

По информации МЧС, обломки вертолета найдены у мыса Гадикан. В оперативных службах Дальнего Востока сообщили ТАСС, что «экипаж, скорее всего, погиб».

Восточное МСУТ СКР расследует дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшего гибель людей (ч. 3, ст. 263 УК).

14 июля вертолет Ми-8 компании АПК «Взлет» пропал в Хабаровском крае, возвращаясь из Охотска в Магадан после ремонта. На борту воздушного судна находилось 5 человек.

Для поисков пропавшего вертолета были задействованы поисково-спасательные воздушные суда Росавиации. Кроме того, из Магадана вылетел самолет Ан-26 со спасателями Магаданской региональной поисково-спасательной базы. Из Охотска для поисков был отправлен второй Ми-8 со спасателями филиала Хабаровской РПСБ.