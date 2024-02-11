Музей изящных искусств французского города Лиона подает жалобу на организацию Food Responce (Riposte alimentaire), активисты которой 10 февраля облили супом картину «Весна» Клода Моне.

Акт вандализма был совершен накануне днем, в 15:30. Полотно, написанное в 1872 году, было закрыто стеклом, однако в музее сообщили, что «будет проведена проверка состояния картины, за которой последует реставрация».

Обе активистки арестованы, им грозит штраф, сообщила прокуратура Парижа. Обливая картину Моне супом, они скандировали:

«Эта весна станет последней, если мы ничего не предпримем. Что будут рисовать наши художники? О чем нам мечтать, если весны больше не будет?».

Мэр Лиона Грегори Дусе, который позиционирует себя как защитник окружающей среды, написал в соцсети Х, что сожалеет о поступке активистов Food Responce. «Но перед лицом чрезвычайной климатической ситуации тревога вполне оправдана», — признал при этом градоначальник.

Министр культуры Франции Рашида Дати написала на своей странице в Х: «Как можно себе представить, что, нападая на произведение искусства, мы продвигаем дело, которому, как мы утверждаем, служим?». Она также выразила «полную поддержку» коллективу Музея изящных искусств.

Ранее движение Food Responce («Продовольственный ответ») взяло на себя ответственность за аналогичный акт вандализма, совершенный в Лувре в отношении «Моны Лизы». Картина была защищена бронированным стеклом и не получила никаких повреждений.

Защитники французских фермеров облили супом «Мону Лизу». Фото дня

В тот раз активисты направили в СМИ пресс-релиз, в котором предупредили, что обливание «Моны Лизы» супом — это «начало кампании гражданского сопротивления, которая несет в себе четкое требование, выгодное для всех: социальное обеспечение для устойчивого питания».

Food Response позиционирует свою деятельнсть как «кампанию французского гражданского сопротивления, целью которой является радикальное изменение общества на климатическом и социальном уровне». «Мы любим искусство, — говорится в аккаунте движения в соцсети Х, — но нашим будущим художникам нечего будет рисовать на сожженной планете».