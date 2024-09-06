Банк России может до конца года повысить ключевую ставку до 20-22%. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» дал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

Он назвал «колоссально высокой» угрозу дальнейших проинфляционных факторов.

«Это может сподвигнуть ЦБ к более жесткой и более агрессивной денежно-кредитной политике. <…> Пока большинство аналитиков и экспертов сходятся во мнении, что ставка может быть повышена до 20% уже на ближайшем заседании», отметил Ордов.

Если же ставка будет повышена до 22%, то 2025 год «может начаться с не очень хороших экономических новостей», предположил экономист.

Он добавил, что ЦБ «не склонен драматизировать» ситуацию. Роль играют и внешние факторы. Если мировые Центробанки решат снизить свои ключевые ставки, рост этого показателя в России будет «неоправданно более жестоким» по отношению к бизнесу, объяснил Ордов. Он допустил, что снижение ключевой ставки может произойти в 2026 году.

Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 13 сентября. На предыдущем заседании 26 июля регулятор впервые с декабря прошлого года повысил ключевую ставку с 16% до 18% годовых. В ЦБ пояснили, что повышение ключевой ставки стало следствием ускорения инфляции, которая «складывается существенно выше апрельского прогноза».

ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы «охладить» ситуацию в экономике, заявил 5 сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент России Владимир Путин.