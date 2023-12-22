Ослабление рубля может продлиться в начале 2024 года. Такое мнение высказал в разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его прогнозу, курс доллара может вырасти до 95 руб. «как максимум», а € ― до 102-103 руб..

Российская экономика находится в устойчивом положении, но не до такой степени, чтобы курс был стабильным, считает Беляев. По его словам, экономика растет в основном за счет военно-промышленного комплекса, который составляет ее «специфическую часть».

«Конечно, для экономики рост этого сектора благоприятен, но ее эффективность не настолько высока, чтобы влиять на курс», — пояснил аналитик.

15 декабря Банк России в пятый раз за год поднял ключевую ставку ― до 16%. Спустя почти неделю, 21 декабря, курс доллара на Мосбирже впервые с 11 декабря превысил отметку в 92 руб., курс евро впервые с 26 октября превысил 101 руб.

Утром 22 декабря курс доллара на открытии торгов составил 92,15 руб., курс € ― 101,31 руб., сообщает РБК. Первый вице-премьер Андрей Белоусов назвал курс доллара в районе 90 руб. приемлемым для российских экспортеров и импортеров.