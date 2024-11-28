На фоне колебаний курсов доллара и евро российский рубль в ближайшее время может немного вырасти в цене. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук Николай Кульбака.

Говоря о вероятности отката стоимости американской и европейской валют, эксперт отметил, что существует множество факторов, которые могут повлиять на курс рубля в краткосрочной перспективе.

«Это прежде всего спрос и предложение на рынке валюты от экспорта и импорта. Поскольку экспортные и импортные контракты и спрос на валюту для них идут с какой-то разной периодичностью, то периодически возникают ситуации, когда не хватает валюты, и она резко дорожает», — считает экономист.

Кульбака отметил, что сейчас сложно давать прогнозы, потому что ситуация на рынке может измениться из-за непредсказуемых факторов. Тем не менее в долгосрочной перспективе рубль будет дешеветь, полагает он.

Эксперт пояснил, что в случае замедления экспорта, то есть притока валюты в страну, курс рубля будет снижаться.Если же импорт увеличивается, то рублю будет ослабевать, а при уменьшении импорта, напротив, рубль будет укрепляться.

«Поскольку контракты на экспорт и импорт не состыкованы между собой и идут по каким-то своим отдельным схемам, то такие краткосрочные колебания возможны всегда. Но тренд идет на понижение», — добавил он.

Курс рубля к доллару 27 ноября опускался на 8,5% до отметки в 114,5 руб. за единицу американский валюты. В результате официальный курс ЦБ, объявленный на 28 ноября, составляет 108 рублей за доллар и 113 рублей — за евро. Это максимальные значения с марта 2022 года. На этом фоне Банк России объявил о решении с 28 ноября и до конца года не покупать иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. Продажа валюты продолжится в соответствии с ранее анонсированными планами в объеме 8,40 млрд рублей в день. Свое решение регулятор объяснил стремлением снизить волатильность финансовых рынков.