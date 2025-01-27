Укрепление российской валюты впервые с ноября 2024 года — это своего рода «ответная реакция» на ослабление рубля, которое было слишком большим на фоне опасениями из-за санкций против «Газпромбанка». Об этом «Ленте.ру» заявил директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Пока что это может быть некой такой ответной реакцией на перепроданность рубля, то есть его излишнего ослабления на фоне негативных ожиданий от санкций по отношению к “Газпромбанку”. Мы видим, что в этом не проявился существенный дефицит валюты», — объяснил он.

Кроме того, отметил эксперт, на ситуацию на рынке повлияли валютные интервенции («впрыск» денег из резервов государства в свободный денежный оборот), а также то, что Центробанк «сделал более демократичными условия на российском валютном рынке, снизив определенные препоны».

При этом, добавил Ордов, рубль еще может ослабнуть на фоне ожиданий снижения цен на нефть, роста инфляции и различных негативных международных новостей.

«В настоящее время тоже происходит выплата дивидендов, закрытие прошлого года, что формирует некий дополнительный спрос на рубли, а не на валюту», сообщил экономист.

Собеседник издания при этом уточнил, что пока на рынке нет дефицита валюты, курс рубля расти не будет.

Как следует из данных торгов, 27 января курс доллара на бирже опустился ниже 97 рублей около 13:30 мск. На старте торгов стоимость американской валюты оценивалась в 98,04 рубля, на минимуме курс достигал отметки в 96,6 рубля. Спустя время курс скорректировался до уровня в 97,1 рубля, тем самым потеряв около 1% с момента открытия.

Ранее эксперт «БКС Экспресс» Михаил Зельцер отметил, что рубль впервые за много дней начал ослабевать, и начался этот процесс еще на прошлой неделе. По его словам, на стороне российской валюты был «целый набор факторов поддержки»: высокие ставки ЦБ, увеличение лимитов продажи валюты по бюджетному правилу, приближение налогового периода и падение доллара в целом.