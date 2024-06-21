Правительство России приняло решение несколько ослабить курс рубля и стабилизировать ситуацию на валютном рынке, когда смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки экспортеров. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился кандидат экономических наук Николай Кульбака.

По его словам, в последнее время курс рубля слишком сильно укрепился и сейчас необходимы меры для его ослабления. В этой связи кабмин снизил требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80 до 60 процентов.

«Задача, получается, заключается в том, чтобы экспортеры, получающие валюту, не стремились ее немедленно везти в Россию, тем самым, чтобы меньше было давление на валютный курс», — отметил Кульбака.

При этом, на его взгляд, простым гражданам и импортерам дешевый рубль невыгоден, чего не скажешь об экспортерах и правительстве. Экономист пояснил, что ослабление национальной валюты поможет легче наполнить бюджет.

«При прочих равных условиях самым выгодным будет сохранение стабильности валютного курса. Когда курс начал меняться очень сильно, это оказалось плохо, наверное, для большинства игроков, и сейчас похоже, что власти хотят немного успокоить ситуацию», — добавил экономист.

Также он отметил, что предсказать степень укрепления доллара в результате смягчения требований к экспортерам чрезвычайно сложно, так как на курс влияет множество различных факторов одновременно.

21 июня пресс-служба правительства России сообщила о смягчении требований об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами. В кабмине объяснили, что решение принято с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности.