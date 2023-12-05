Нынешнее ослабление курса рубля не означает, что российская валюта продолжит падать и дальше: опасаться резких колебаний не стоит, пишет Инфо24 со ссылкой на мнение финансового советника, экономиста Сергея Кикевича.

По его словам, в обозримом будущем власти продолжат жестко контролировать продажу валютной выручки теми предприятиями-экспортерами, у которых она есть. «Здесь дело не только в нефтяных компаниях, потому что много других экспортеров, вообще не из нефтегазового сектора, которые получают очень даже приличные объемы валюты», — напомнил эксперт.

Кикевич убежден, что Банк России располагает всеми необходимыми инструментами для регулирования курса рубля, поэтому «какой курс правительство захочет, такой оно и сделает».

«Другое дело, что никто не хочет тратить запасы, но если надо, они будут потрачены. Поэтому особо сильно опасаться за валютные колебания я бы не стал», — призвал экономист.

При этом Кикевич предупредил, что рост инфляции перед Новым годом неизбежен, и это может быть никак не связано с курсом валют. По его словам, цены традиционно повышаются на фоне спроса на подарки и различные товары в преддверии праздников и после них. «Это главный фактор в декабре, который влияет на рост цен и на инфляцию в целом, поэтому инфляция будет высокая», — считает эксперт.

С другой стороны, убежден Кикевич, с подъемом инфляции у российских властей будет еще больше стимулов «как можно лучше держать стабильность валютного курса».

Утром 5 декабря курс евро превысил 99 рублей впервые с 7 ноября, а доллар подорожал до 91,33 рубля. Ранее — в ноябре — рубль ощутимо укрепился, но аналитики предупреждали, что это временная тенденция, после которой российская валюта начнет ослабевать, поскольку Банку России придется менять кредитно-денежную политику.