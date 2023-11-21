Курс доллара снизился до 87,9 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на утро 21 ноября. Снижение до такого уровня произошло впервые за несколько месяцев — с 30 июня 2023 года. В то же время курс евро ненадолго опустился до отметки 95,7 руб. Продолжится ли укрепление национальной валюты и что будет с курсом дальше — в материале RTVI.

Что способствует укреплению рубля

Приближение налогового периода: пик фискальных платежей приходится на последние числа ноября. Многие экспортеры заранее продают для этих целей иностранную валюту на фоне возросших доходов от экспорта.

Общее ослабление доллара на международном валютном рынке (индекс доллара DXY упал ниже значений конца декабря 2022 года).

Определенное влияние оказывают меры властей: введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ.

Ослабление спроса на валюту на фоне снижения импорта в Россию (сокращение на $1,8 млрд по итогам октября 2023 года).

Укрепление рубля приводит к росту котировок облигаций федерального займа (ОФЗ). Это, в свою очередь, снижает вероятность ускорения инфляции. В таких условиях ЦБ может в более ранние сроки отказаться от повышения ключевой ставки и перейти к ее снижению.

Что будет с курсом дальше

В банке «Русский стандарт» прогнозируют, что на этой неделе (20-26 ноября) курс доллара будет формироваться в пределах 88-90 руб., а курс евро — в диапазоне 96-98 руб. В Промсвязьбанке допустили, что в текущих условиях доллар может снизиться до уровня 83-85 руб. ближе к основному периоду налоговых выплат (28 ноября). «Исходим и из сценария дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти», — пояснил аналитик ПСБ Евгений Локтюхов. «Перспективы движения в сторону 85, а то и 82-83 руб. за долл. становятся вполне реальными. На этих значениях можно ожидать смягчения указа об обязательной продаже, так как более сильный рубль уже негативно скажется на бюджетных поступлениях», — отметил в разговоре с «Российской газетой» («РГ») ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. Однако существенного укрепления рубля ждать не стоит, считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. В разговоре с РБК он уточнил, что в дальнейшем ЦБ придется ослаблять денежно-кредитную политику, а продолжающийся рост денежной массы будет давить на рубль. Эксперты не исключают ослабления рубля ближе к концу года, отмечая, что активное укрепление национальной валюты — это временное явление. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» указал, что последние меры российских властей больше выглядели как «спекулятивный налет» ради укрепления нацвалюты. Кроме того, эксперт убежден, что доллар вскоре перестанет дешеветь, поскольку в США «не любят долго решать экономические проблемы».