Курс доллара снизился до 87,9 руб., свидетельствуют данные Мосбиржи на утро 21 ноября. Снижение до такого уровня произошло впервые за несколько месяцев — с 30 июня 2023 года. В то же время курс евро ненадолго опустился до отметки 95,7 руб. Продолжится ли укрепление национальной валюты и что будет с курсом дальше — в материале RTVI.
Что способствует укреплению рубля
- Приближение налогового периода: пик фискальных платежей приходится на последние числа ноября. Многие экспортеры заранее продают для этих целей иностранную валюту на фоне возросших доходов от экспорта.
- Общее ослабление доллара на международном валютном рынке (индекс доллара DXY упал ниже значений конца декабря 2022 года).
- Определенное влияние оказывают меры властей: введение обязательной продажи валютной выручки экспортеров и повышение ключевой ставки ЦБ.
- Ослабление спроса на валюту на фоне снижения импорта в Россию (сокращение на $1,8 млрд по итогам октября 2023 года).
Укрепление рубля приводит к росту котировок облигаций федерального займа (ОФЗ). Это, в свою очередь, снижает вероятность ускорения инфляции. В таких условиях ЦБ может в более ранние сроки отказаться от повышения ключевой ставки и перейти к ее снижению.
Что будет с курсом дальше
В банке «Русский стандарт» прогнозируют, что на этой неделе (20-26 ноября) курс доллара будет формироваться в пределах 88-90 руб., а курс евро — в диапазоне 96-98 руб.
В Промсвязьбанке допустили, что в текущих условиях доллар может снизиться до уровня 83-85 руб. ближе к основному периоду налоговых выплат (28 ноября). «Исходим и из сценария дальнейшего улучшения ситуации на рынке нефти», — пояснил аналитик ПСБ Евгений Локтюхов.
«Перспективы движения в сторону 85, а то и 82-83 руб. за долл. становятся вполне реальными. На этих значениях можно ожидать смягчения указа об обязательной продаже, так как более сильный рубль уже негативно скажется на бюджетных поступлениях», — отметил в разговоре с «Российской газетой» («РГ») ведущий аналитик по глобальным исследованиям «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Однако существенного укрепления рубля ждать не стоит, считает руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокера» Алексей Антонов. В разговоре с РБК он уточнил, что в дальнейшем ЦБ придется ослаблять денежно-кредитную политику, а продолжающийся рост денежной массы будет давить на рубль.
Эксперты не исключают ослабления рубля ближе к концу года, отмечая, что активное укрепление национальной валюты — это временное явление. Финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру» указал, что последние меры российских властей больше выглядели как «спекулятивный налет» ради укрепления нацвалюты. Кроме того, эксперт убежден, что доллар вскоре перестанет дешеветь, поскольку в США «не любят долго решать экономические проблемы».
По словам Беляева, продажа валюты экспортерами оказывает лишь кратковременное воздействие. Как считает аналитик, этот фактор способствует уже не укреплению, а стабилизации курса.
«Пока еще у нас есть укрепление экономики под влиянием раскручивающегося военно-промышленного комплекса, национальных программ, но, если будет удерживаться жесткая кредитно-денежная политика Центробанка, то она в недалеком будущем сыграет свою негативную роль, и тогда укрепление рубля прекратится, и он опять начнет снижение по отношению к доллару. Это вопрос двух-трех месяцев. В течение этого времени рубль вернется на 90-93», — спрогнозировал Беляев.
Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк в комментарии для «РГ» допустила возвращения курса доллара к отметке 95 руб. в декабре. По ее прогнозу, в последние недели года рубль может перейти к ослаблению на фоне возможного роста государственных и потребительских расходов, а также снижения нефтяных котировок.