До конца года курсы доллара и евро по отношению к рублю могут колебаться, однако эти колебания будут происходить в пределах устоявшихся показателей, заявил экономист Михаил Беляев в разговоре с «Лентой.ру».

«Все, что мы сейчас наблюдаем и будем наблюдать — это конъюнктурные колебания вокруг устоявшихся величин, 90-92 рублей для евро, 80-82 для доллара», — сказал Беляев.

Он также отметил, что рубль способен показать определенное усиление на фоне переговоров по Украине и «надежды на благоприятное урегулирование мировой обстановки».

В то же время, он предостерег от прогнозов по курсам валют на короткие сроки, так как подобные расчеты не будут опираться на серьезные экономические данные. Оценки на долгие сроки, в свою очередь, опираются на фундаментальные факторы, добавил эксперт.

«Поскольку особых изменений этих факторов не предвидится, курс будет стабильным до конца года с тенденцией к плавному, но именно к плавному снижению курса рубля. Но могут быть и краткосрочные скачки», — заключил экономист.

В конце апреля глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупредила, что наблюдаемое усиление курса рубля говорит о возникновении пространства для более раннего уменьшения уровня ключевой ставки и соответствует достижению цели по сокращению инфляции до 4%.

Глава ЦБ также предупредила, что в случае, если инфляция в России значительно превысит уровень инфляции в других странах, курс рубля начнет «непрерывно ослабляться».