Курс доллара и евро то немного снижается, то повышается из-за разнонаправленных тенденций, сообщил «Ленте.ру» финансовый эксперт, кандидат экономических наук Владимир Григорьев. По его словам, в первые недели января доллар будет находиться где-то в интервале 89-91 рубль, а евро — 97-99 рублей.

Экономист пояснил, что на укрепление рубля повлияли и продолжают влиять введенные валютные ограничения. С другой стороны, в конце года многие компании закрывают контракты, расплачиваясь валютой с иностранными поставщиками. Кроме того, наблюдается предпраздничная активность торговых компаний, отметил Григорьев.

«Поэтому мы видим, что курс доллара и евро то чуть снижается, то чуть повышается. Я думаю, это сохранится на оставшиеся две недели, и, скорее всего, по крайней мере в первую-две недели января, если не произойдет чего-то существенного, сохранится примерно та же самая ситуация, что и сейчас. Я думаю, что доллар будет находиться где-то в интервале 89-91 рубль и евро в интервале 97-99 рублей», — сказал он.

Эксперт также отметил, что позитивно воздействовать на курс рубля сможет нефть. По его словам, если она начнет дорожать вследствие снижения добычи странами ОПЕК, то это повлияет на национальную валюту, но к радикальному укреплению не приведет.

Григорьев считает, что негативно на курс рубля может повлиять введение 12-го пакета санкций. Однако, если оно и окажет воздействие на рубль, то, скорее всего, точечное в рамках нескольких дней, после чего курс стабилизируется, добавил экономист.