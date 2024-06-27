В Иркутске суд приговорил бывшего бойца частной военной компании «Вагнер» к 7,5 годам лишения свободы за убийство брата. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу Иркутского областного суда, мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным следствия, 14 ноября 2023 года в деревне Улан Баяндаевского района экс-«вагнеровец», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим братом на бытовой почве. В суде подсудимый рассказал, что родственник оскорбил его нецензурной бранью и ударил по руке, которую он травмировал во время участия в военной операции на Украине. Разозлившись на брата, мужчина взял нож и дважды нанес ему удары в грудь и спину, от чего тот скончался.

Днем ранее военный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил к 11 годам лишения свободы подполковника, заместителя командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны, Героя России Ирека Магасумова по делу об убийстве.

По версии следствия, Магасумов с двумя другими офицерами отмечал получение звания Героя России в одном из городских заведений. К ним присоединились две девушки, одна из которых попросила разрешить ей выстрелить из пистолета. В сквере рядом с парком девушка совершила два выстрела, после чего третий выстрел пришелся ей в грудь.

Магасумов не признал вины и отрицал, что находился в парке в момент происшествия. Представители его защиты не считают адекватными показания второй девушки, на которых основано обвинение, так как она находилась в состоянии опьянения.