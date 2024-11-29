2-й Западный окружной военный суд приговорил бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова к трем годам колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Заседание было выездным и проходило во Владимире, где Горинов отбывает срок по предыдущему делу о фейках про российскую армию. Путем сложения с остатком предыдущего срока экс-мундепу назначено пять лет в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в силу.

Прокуратура запрашивала для Горинова 3,5 года колонии. По версии обвинения, Горином в разговоре с другими осужденными в тюремной больнице оправдывал подрыв Крымского моста, действия украинского батальона «Азов»* и спецподразделения «Кракен»*. Собеседники Горинова записывали беседы на аудио. Защита экс-мундепа заявляла, что его специально провоцировали.

В 2022 году Горинов получил семь лет колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, став первым в стране осужденным по этой уголовной статье. Обвинение утверждало, что на заседании совета депутатов Горинов и глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина критиковали действия России на Украине.

* организации признаны в России террористическими и запрещены