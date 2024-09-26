Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 24 ноября, бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов в телеграм-канале.

В отношении экс-депутата заведено дело по ч.4. ст. 160 УК (присвоение или растрата). Наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

По данным следствия, уголовное дело в отношении Шилкина связано с его работой в компании «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», которую он возглавлял с 2009 по 2021 год. Сообщалось, что речь идет о хищениях на сумму около 2 млрд рублей.

Шилкина задержали 25 сентября в Архангельске, после чего доставили в Москву для проведения следственных действий.

Комментируя задержание бывшего однопартийца, в пресс-службе «Новых людей» отметили, что не знают детали предъявляемого обвинения.

«В партию, а затем в Госдуму он пришел, уже будучи предпринимателем. Правильно, что Григорий не стал прятаться от возможных обвинений за депутатской неприкосновенностью и добровольно сложил мандат», — рассказали RTVI в партии.

Шилкин досрочно сложил полномочия депутата Госдумы в конце июля. В партии его уход объяснили решением вернуться в бизнес. Мандат Шилкина передали главе московского и костромского отделений «Новых людей» Ярославу Самылину.

Григорию Шилкину 47 лет. В 2021 году он стал депутатом Госдумы VIII созыва, до этого возглавлял «Архангельское специализированное энергетическое предприятие». В Госдуме Шилкин представлял республику Коми, Архангельскую, Мурманскую, Новгородскую и Вологодскую области, Ненецкий автономный округ и Карелию. Входил в думский комитет по энергетике.

Из данных Федресурса следует, что «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» признано банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство.