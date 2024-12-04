В камере бывшего муниципального депутата Красносельского района Москвы Алексея Горинова, который находится в СИЗО №1 во Владимире, отключили отопление. Как сообщают соратники политика, это произошло вскоре после того, как 2-й Западный окружной военный суд приговорил его к трем годам колонии по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщили соратники политика.

По их информации, Горинову сообщили о якобы произошедшей аварии в той части СИЗО, где он находится.

«В выходные ненадолго отопление включали, но на момент визита адвоката к Алексею (3 декабря) тепла не было», — говорится в публикации.

Кроме того, по словам соратников политика, вместо теплого одеяла у Горинова есть только тонкий пододеяльник, поэтому он вынужден все время находиться в термобелье.

Группа поддержки Горинова также отметила, что за все время, что политик находился в СИЗО, ему не передали ни одного письма, «хотя представители администрации упоминали, что письма приходят пачками».

В 2022 году Горинов получил семь лет колонии по делу о распространении фейков про российскую армию, став первым в стране осужденным по этой уголовной статье. Обвинение утверждало, что на заседании совета депутатов Горинов и глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина критиковали действия России на Украине.

По новому делу об оправдании тероризма путем сложения с остатком предыдущего срока экс-мундепу назначено пять лет в колонии строгого режима.