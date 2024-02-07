Экс-начальник Генштаба России и бывший заместитель секретаря Совбеза генерал армии Юрий Балуевский в предисловии к сборнику военно-научных статей «Алгоритмы огня и стали» признал превосходство артиллерии НАТО над российской. Тезисы из этого предисловия опубликовало издание «Армейский стандарт», учрежденное телеканалом Минобороны «Звезда».

По словам Балуевского, российская военная операция на Украине стала «беспрецедентной проверкой практически всех нестратегических видов и образцов вооружения и военной техники» в условиях испытания боем.

Дальнобойная и высокоточная артиллерия «возвращена на пьедестал бога войны», а количество выпущенных снарядов стало «едва ли не определяющим фактором боя и операции», считает генерал.

«Бог войны». Почему артиллерия стала главным фактором в боевых действиях на Украине и что это значит для хода сражений

Балуевский констатирует, что российские артиллерийские системы «остаются в роли догоняющих» по сравнению с силами НАТО, которые имеют «качественное превосходство» за счет использования 155-мм орудий с длиной ствола 52-го калибра (и 58-60-го калибров в перспективе) и могут перейти к разработке 155-мм снарядов сверхбольшой дальности.

Экс-глава Генштаба ВС России признал, что военная операция «выявила значительное отставание отечественной артиллерии и ракетных систем», которым в ближайшие годы потребуется «приоритетное кардинальное перевооружение».

Особую роль Балуевский отводит полевой артиллерии, для которой называет ключевыми факторами повышение дальности стрельбы и применение высокоточных боеприпасов.

«Эволюция артиллерии изменяет и принципы контрбатарейной борьбы. В ней на первый план все больше выходят беспилотные разведчики и наводчики», — рассуждает Балуевский.

Кроме того, экс-глава Генштаба ВС России отметил переход тактического преимущества от артиллерийских батарей и дивизионов к одиночным орудиям, которые «сами приобретают характер высокоточных средств поражения и могут использоваться по отдельности».

Оценки, данные Балуевским российской артиллерии в сравнении с вооружением НАТО, кардинально отличаются от мнения, которое 2 февраля высказал президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки по Тульской области.

«Если сравнивать современное натовское вооружение и вооружение последнего периода советского времени, там в чем-то оно уступает, кстати говоря, не всегда. А если брать наши новейшие вооружения, то они явно всех превосходят. Это очевидный факт», — заявил глава государства на встрече с участниками форума «Все для победы», уточнив, что этот вывод касается всего вооружения, применяемого на поле боя.

Военный эксперт Дмитрий Стефанович объяснял RTVI, что роль артиллерии в украинском конфликте огромна, поскольку именно она приводит к подавляющему числу потерь. «Собственно, когда начинает работать артиллерия больших калибров, то даже бронированной технике приходится несладко, в том числе от близких разрывов снарядов. Обеим сторонам крайне важно достичь преимущества в большем количестве стволов и боеприпасов», — рассуждал он.

Еще одной выявившейся в ходе военной операции тенденцией Стефанович назвал «стремление к более подвижной артиллерии, поиск более легких колесных или гусеничных платформ для создания возможности быстрой передислокации артиллерийских систем». Эксперт также отметил преобладание производственных ресурсов, позволяющих выпускать как можно больше снарядов, над тактическими возможностями.

Издание EUobserver со ссылкой на данные Еврокомиссии утверждало, что артиллерийский бой между Россией и Украиной по интенсивности сравним со второй битвой при Эль-Аламейне времен Второй мировой войны: российская сторона делает минимум 20 тысяч выстрелов в день, а украинская — от 4 до 7 тысяч, расходуя запасы быстрее, чем Запад способен их восполнять.

Председатель Военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр сообщал, что после начала военной операции на Украине цена одного 155-миллиметрового артиллерийского снаряда стандарта НАТО выросла в четыре раза — с 2 тысячи евро ($2,1 тысячи) до 8 тысяч евро (почти $8,5 тысячи).