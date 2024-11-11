Бывший директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в интервью программе «Что это было» на RTVI оценил шансы избранного американского президента Дональда Трампа урегулировать военный конфликт на Украине.

«Остановить-то боевые действия можно быстро, но конфликт на этом не закончится. То, что обещает Трамп, я думаю, что это если может и устроить Россию, то это явно не устраивает [президента Украины Владимира] Зеленского и Украину», — сказал Гарбузов.

По мнению политолога, «навязанная договоренность опаснее, чем продолжение конфликта».

«Допустим, будет достигнута некая договоренность, когда все получают мир, а Украина отдает территории. Она не хочет их отдавать, но она отдаст. Что это значит? Это значит, что Украина покинет поле боя, не согласная с этой договоренностью», — рассуждает Гарбузов.

В итоге в украинском обществе и украинских «верхах» начнет зреть реваншизм, продолжил экс-директор Института США и Канады. В истории было много примеров, когда реваншизм приводил к новым столкновениям, отметил Гарбузов.

«Поэтому, конечно, здесь необходима такая договоренность, которая бы удовлетворяла все стороны конфликта. А вот это самое сложное и самое трудное», — считает собеседник RTVI.

По его словам, то, что предлагает сейчас Трамп — это «самое простое».

«Но возможно ли это воплотить в жизнь и будет ли этот мир долгий? Он может продолжаться четыре года, пока Трамп у власти, а потом все заново пойдет. Речь-то идет о том, чтобы под этим конфликтом была поставлена точка, лучше всего если навсегда, или на очень долгий срок», — заявил Гарбузов.

Для этого необходимо согласие всех сторон конфликта, сказал политолог. «Такого я не вижу сегодня», — заключил Гарбузов.

Планы Трампа

Трамп утверждал, что смог бы прекратить конфликт на Украине «за 24 часа», встретившись с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В сентябре на предвыборных дебатах с Камалой Харрис Трамп пообещал, в случае победы на президентских выборах, приступить к урегулированию российско-украинского конфликта еще до вступления в должность главы государства. По словам речпубликанца, у него хорошие отношения с Путиным и Зеленским. «Они уважают меня, они не уважают Байдена», — подчеркнул он.

Кандидат в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Вэнс пояснял, что план Трампа может включать «сильно укрепленную» демилитаризованную зону по нынешней линии разграничения.

«Украина сохраняет свой независимый суверенитет. Россия получает гарантию нейтралитета от Украины: она не вступает в НАТО, она не вступает в некоторые из этих союзнических институтов. И я думаю, что в конечном итоге именно так это и выглядит», — говорил он.

6 ноября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что советники Трампа предложили ему несколько вариантов решения российско-украинского конфликта. Один из них предполагает создание демилитаризованной зоны шириной 1,3 тыс. км плюс помощь Украине в обмен на отказ вступать в НАТО в течение минимум 20 лет.