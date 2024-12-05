Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назначен старшим научным сотрудником Центра по науке и международным отношениям имени Белфера (Белферовский центр) при Школе управления им. Джона Кеннеди Гарвардского университета. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Кулеба займется темами «на пересечении дипломатии, безопасности и устойчивости», будет изучать стратегии противодействия автократии, укрепления демократических институтов и создания устойчивых международных коалиций.

В Школе им. Кеннеди он будет работать со студентами и преподавателями в форматах семинаров, лекций и наставничества. Жить Кулеба по-прежнему будет на Украине, а США посетит несколько раз в течение семестра.

Также экс-министр планирует написать книгу, в которой подробно будут описаны боевые действия на Украине.

В Белферовском центре Кулебу называют «одним из самых влиятельных дипломатов своего поколения» и «глобальным борцом за демократию, свободу и жизнестойкость». По оценке института, будучи на посту главы МИД Украины, он «сыграл ключевую роль в формировании военной дипломатии своей страны и укреплении ее отношений с США, европейскими союзниками и другими глобальными партнерами».

Также Кулеба оказал влияние при «создании стратегических альянсов, обеспечении жизненно важной военной и экономической помощи и укреплении устойчивости демократии», сказано на сайте.

«Назначение [Кулебы] в Белфер-центр подчеркивает нашу миссию по подготовке следующего поколения лидеров к пониманию сложного и быстро меняющегося мира и умению ориентироваться в нем. Его присутствие будет источником вдохновения для наших студентов и важным ресурсом для нашего академического сообщества», — заявила Директор Белферовского центра Меган О’Салливан.