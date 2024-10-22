Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба узнал о своем увольнении, когда находился в спортзале вместе со своей женой Светланой. Об этом бывший министр рассказал в интервью журналистке Рамине Эсхакзай. Момент ухода с поста главы МИД он назвал «очень спокойным».

По словам Клубы, в день увольнения ему позвонил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и попросил приехать.

«Я все понял. Сказал Светлане — это оно, занимайся, я скоро вернусь. Поехал к премьеру, после премьера поехал к президенту и после президента поехал домой», — вспоминает экс-глава украинского МИДа.

Как рассказал Кулеба, по возвращении дома его ждала жена, они взяли бутылку игристого, бумагу, ручку и пошли на балкон. «Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», — поделился он.

Кулеба назвал увольнение спокойным для себя моментом. Он напомнил, что пробыл на посту министра четыре с половиной года и сделал вывод, что ему «грех жаловаться». Экс-глава МИДа добавил, что с первого дня работы в этой должности четко сформулировал для себя правило, что пост министра иностранных дел — это, согласно конституции Украины, квота президента.

«Поэтому в тот день, когда он меня вызовет и скажет, что он видит на этом месте другого человека или он не видит меня на этом месте, я поблагодарю его за совместно проведенное время и возможность быть полезным для своей страны», — пояснил Кулеба.

Отвечая на вопрос, было ли для него ожидаемым такое решение, бывший министр сказал, что не живет такими категориями. «Все равно, что жить в ожидании смерти. Просто знаешь, что власть не вечная. Я вырос в определенной системе ценностей и я понимаю, что бесконечное сидение у власти вредит и тебе, и стране, которой ты служишь», — отметил он.

По словам Кулебы, при увольнении никаких претензий к его работе озвучено не было. Для него очевидно: такое решение — не вопрос проблем во внешней политике Украины.

«С самого начала войны 80% времени я уделял как министр вопросам вооружения. <…> В моем ежедневном порядке это был вопрос номер один, потому что это единственное, что было нам действительно нужно для того, чтобы выстоять перед этим ударом. <…> Поэтому, когда выкидывают истории про то, что я про что-то не договорился, <…> ну, знаете: «Если любишь, отпусти»», — заключил экс-министр.

Верховная рада Украины одобрила отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД в начале сентября. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил такое решение тем, что Кулебе «не хватает энергии для продвижения поставок оружия».

На посту главы МИД Кулебу сменил Андрей Сибига, который ранее занимал посты первого замминистра иностранных дел и замглавы офиса президента.