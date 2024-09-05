Верховная Рада Украины утвердила кандидатов на министерские посты. Новым министром иностранных дел страны вместо ушедшего в отставку Дмитрия Кулебы стал Андрей Сибига. RTVI рассказывает о перестановках в правительстве Украины.

Другие кадровые перестановки на Украине

Уволены:

министр иностранных дел Дмитрий Кулеба,

министр юстиции Денис Малюська,

министр защиты окружающей среды Руслан Стрелец,

вице-премьер по евроинтеграции Ольга Стефанишина,

министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук,

министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин,

глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Назначены:

министр иностранных дел Андрей Сибига,

министр юстиции и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Ольга Стефанишина,

вице-премьер по восстановлению — министр развития общин и территорий Украины — Алексей Кулеба,

министр защиты окружающей среды и природных ресурсов — Светлана Гринчук,

министр молодежи и спорта — Матвей Бедный,

министр культуры и стратегических коммуникаций — Николай Точицкий,

министр по делам ветеранов — Наталья Калмыкова,

министр по вопросам стратегических отраслей промышленности — Герман Сметанин,

министр аграрной политики и продовольствия — Виталий Коваль.

Почему ушел Кулеба и чем известен Сибига

За назначение Андрея Сибиги проголосовали 258 депутатов Рады. 5 сентября украинский парламент со второго раза утвердил отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД.

Комментируя отставку Кулебы, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила: «Осень, листопад, сучья обнажаются».

Журнал The Economist утверждает, что отношения между теперь уже бывшим главой украинского МИД и президентом страны Владимиром Зеленским начали ухудшаться после начала военных действий на Украине. «Изощренная дипломатия» Кулебы «не всегда соответствовала грубой и эмоциональной риторике» Зеленского, говорится в публикации.

мТелеграм-канал «Война с фейками» в свою очередь пишет, что «хамские заявления в адрес коллег стали визитной карточкой Дмитрия Кулебы и отлично вписывались в имидж политического руководства Украины».

По мнению источников The Economist, судьба Кулебы решилась еще в апреле, когда его заместителем стал Андрей Сибига, до этого работавший в офисе президента. Весной кадровым перестановкам помешало давление со стороны Госдепартамента США, говорят источники издания. Но сейчас в разгаре предвыборный сезон, и внимание США «сосредоточено на другом», отметил один из собеседников.

По данным источника «Суспильне», Зеленский заявил на закрытой встрече с членами фракции «Слуга народа», что Кулебе «не хватает энергии для продвижения поставок оружия» Украине.

«Мы вступаем в очень сложный период, особенно в предстоящую зиму. И чтобы справиться с этими вызовами, нам нужны изменения в правительстве» — заявил в разговоре с Financial Times Александр Мережко, депутат от партии «Слуга народа».

The Telegraph пишет, что Кулебе было поручено убедить США и Великобританию разрешить Киеву дальние удары по территории России, а также увеличить поставки систем ПВО Patriot, но эти призывы к Западу «остались неуслышанными». По данным источников Bloomberg, Кулеба займется укреплением связей Украины с НАТО.

Андрей Сибига работает в структурах украинского МИД с 1997 года, пишет «РБК-Украина». С 1998 по 2002 год он работал в посольстве Украины в Польше, затем занимал различные руководящие должности в министерстве. В 2016-2021 годах Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции.

С 2021 по 2024 год он занимал пост замглавы офиса президента Украины по вопросам внешней политики и развития стратегического партнерства. В апреле 2024 года стал первым заместителем министра иностранных дел. Сибиге 49 лет, он владеет английским и польским языками.

Вскоре после своего назначения Сибига поручил консульствам приостановить оказание услуг за границей украинцам призывного возраста. Кулеба тогда заявил, что МИД тем самым хочет «восстановить справедливое отношение к мужчинам на Украине и за рубежом». В июне Сибига назвал «недополитиком» председателя парламента Венгрии Ласло Кевера, который заявил о «личных психических проблемах» у Зеленского.

Реакция Запада на перестановки в правительстве Украины

В Евросоюзе отметили, что Украина претендует на вступление в блок, поэтому в ЕС следят за новыми назначениями в правительстве страны. «Но это не нам решать, а украинским властям», — сказал официальный представитель главы дипломатии ЕС Петер Стано.

Он отметил, что иметь «хорошее и стабильное правительство очень важно», и выразил надежду на продолжение «отличного сотрудничества» с новыми украинскими министрами.

Отвечая на вопрос, консультировались ли украинские власти с ЕС по поводу кадровых перестановок или информировали об этом Брюссель, Стано заявил, что «администрации суверенны» в выборе членов правительства, «если при этом соблюдаются демократические нормы».

США не предлагают Украине советов относительно управления страной, заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби. По его словам, изменения в правительстве не изменят способ взаимодействия между странами и не повлияют на оказываемую Киеву поддержку.