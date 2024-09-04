Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, подавший заявление об отставке 4 сентября, сосредоточится на укреплении отношений Киева с НАТО. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с кадровыми перестановками в украинском правительстве.

По словам собеседника издания, пост Кулебы может занять его первый заместитель Андрей Сибига. Об этом также пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Верховная Рада отложила на 5 сентября рассмотрение вопроса об увольнении Кулебы, сообщил украинский депутат Ярослав Железняк. Источник «РБК-Украина» в партии «Слуга народа» заявил, что в зале было «недостаточно депутатов», поэтому голосование по отставке главы МИД перенесли.

Дмитрий Кулеба стал министром иностранных дел Украины в марте 2020 года. Андрей Сибига до прихода в МИД работал послом Украины в Турции, а затем замглавы офиса президента.

Издание «Страна.ua» еще в марте писало со ссылкой на источники, что офис Зеленского «в целом недоволен дипломатической службой» и рассматривает возможность отставки Кулебы. Собеседник издания утверждал, что к министру накопилось много вопросов в частности по кандидатурам послов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала прошение Кулебы об отставке словами «осень, листопад, сучья обнажаются».

Кадровые перестановки в правительстве Украины

Помимо Кулебы заявления об увольнении написали министр юстиции Денис Малюська, глава Минэкологии Руслан Стрелец, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, руководитель Фонда госимущества Виталий Коваль, вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

4 сентября Верховная Рада утвердила отставку Камышина, Стрельца, Малюськи и Стефанишиной. Голосование по Верещук и Ковалю парламент провалил из-за нехватки голосов, сообщил нардеп Железняк. По словам источника «РБК-Украина» в партии «Слуга народа», Рада вернется к этому вопросу позже.

Президент Украины объяснил необходимость кадровых изменений усилением некоторых направлений в правительстве. Он отметил, что осень «будет чрезвычайно важной», и государственные институты «должны быть настроены так», чтобы Украина достигла необходимых результатов. Зеленский заявил о необходимости в том числе усиливать оборонное производство, работу с НАТО и Евросоюзом.

Во время брифинга 4 сентября Зеленский не стал прогнозировать, чем будут заниматься уходящие в отставку министры и чиновники. По его мнению, говорить об этом пока рано.