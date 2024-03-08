Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает вопрос об увольнении главы МИД Дмитрия Кулебы. Об этом 8 марта сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники, близкие к офису украинского лидера.

По информации собеседника, изначально планировалось назначить Кулебу на должность посла Украины в Великобритании, но «затем переиграли», утвердив кандидатуру экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.

Источник издания утверждает, что к Кулебе накопилось «очень много вопросов» и претензий, в частности, по кандидатурам послов, предоставляемых МИДом. Как утверждает собеседник «Страны.ua», офис украинского президента «в целом недоволен дипломатической службой».

«Все, конечно, понимают, что с теми ресурсами, что у него есть, невозможно всего достичь, но информация о неудовлетворительном состоянии дел в посольствах течет из разных сторон — даже от политиков, побывавших в той или иной стране, и легендированных сотрудников», — рассказал источник.

Наиболее вероятным кандидатом на пост главы украинского МИДа собеседник издания назвал замглавы офиса президента Игоря Жовкву, курирующего внешнеполитическое направление.

В пятницу, 8 марта, спикер украинского МИДа Олег Николенко сообщил в своем фейсбуке (принадлежит Meta*), что покидает должность.

«Это была моя последняя неделя в должности спикера министерства иностранных дел Украины. 3,5 года, большая часть из которых пришлась на самую тяжелую страницу в истории нашей страны», — написал он.

Зеленский снял Валерия Залужного с должности главкома ВСУ в начале февраля. Глава государства назначил на этот пост генерала Александра Сырского. Одновременно с этим Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба ВСУ Сергея Шапталу и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича, ранее руководившего Силами территориальной обороны.

7 марта украинский МИД сообщил об утверждении кандидатуры Залужного на должность посла Украины в Великобритании. Кулеба в рамках национального телемарафона назвал это назначение усилением для внешнеполитического ведомства, передает «Суспiльне».

«У него (у Залужного. — Прим. RTVI) есть диплом от 2020 года магистра по специальности «международные отношения». Поэтому, я думаю, это логичный шаг. И я как глава Министерства иностранных дел заинтересован в столь сильном после в Лондоне», — сказал министр.

*деятельность Meta по распространению Facebook и Instagram в России признана экстремистской и запрещена