Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку начальника Генштаба вооруженных сил страны Сергея Шапталу и назначил вместо него генерал-майора Анатолия Баргилевича, ранее руководившего Силами территориальной обороны. О своем решении глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Кроме того, Зеленский сообщил, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выбрал кандидатуры своих заместителей. Их имена украинский президент не назвал, но добавил, что подпишет соответствующие указы.

О том, что президент Украины размышлял о замене начальника Генштаба ВСУ 5 февраля писала «Украинская правда» со ссылкой на источники в команде главы государства и в военных кругах.

Днем 9 февраля собеседники украинского издания «Зеркало недели» в Минобороны страны сообщили, что руководителем центрального органа военного управления может стать Анатолий Баргилевич, а должность командующего Сухопутными войсками вместо Сырского займет первый замминистра обороны Александр Павлюк.

Вечером 8 февраля Владимир Зеленский снял с должности Валерия Залужного и назначил ранее командующего сухопутными войсками генерала Александра Сырского главкомом ВСУ.

Глава государства пояснил, что перестановки в армии «не о фамилиях» и «тем более не о политике», а «о системе нашей армии, о менеджменте в Вооруженных Силах Украины и о привлечении опыта боевых командиров».

По словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, такое решение обусловлено необходимостью пересмотреть тактику действий, которая «не обеспечила в полном объеме должного результата в прошлом году» и не допустить стагнации по линии фронта, «негативно влияющей на общественные настроения».

При этом Politico считает, что основная причина увольнения главкома ВСУ — его отказ следовать рекомендациям Пентагона по проведению контрнаступления летом 2023 года. Кроме того, между Залужным и американскими советниками были серьезные разногласия по поводу того, как нужно проводить операцию, сказано в материале.

Днем 9 февраля стало известно, что Зеленский присвоил Залужному звание Героя Украины. Согласно указу от 8 февраля, генерал удостоен этого звания «за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу». Также Залужный награжден орденом «Золотая Звезда».