Официальный представитель МИД России Мария Захарова связала прошение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об отставке с «осенним обнажением». О том, что Кулеба написал заявление об отставке, сообщил 4 сентября спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Осень, листопад, сучья обнажаются», — сказала Захарова агентству ТАСС, комментируя заявление Кулебы об отставке.

По словам спикера Верховной рады, заявление Кулебы будет рассмотрено во время одного из ближайших пленарных заседаний. Источники «Украинской правды» («УП») в команде президента сообщили, что Кулебу на посту министра иностранных дел заменит, вероятнее всего, нынешний первый замглавы МИД Андрей Сибига.

Ранее на этой неделе заявления об отставке подали сразу несколько украинских министров — глава Минстратегпрома Александр Камышин, глава Минюста Денис Малюська и глава Минэкологии Руслан Стрелец.

Помимо них, в отставку подали глава Фонда госимущества Виталий Коваль и два зампреда правительства — вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук и вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Кроме того, с занимаемой должности уволен заместитель руководителя офиса президента Украины Ростислав Шурма. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства Владимира Зеленского.

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во вторник, 3 сентября, анонсировал увольнение половины состава кабинета министров Украины. По его словам, среда станет «днем увольнений», а четверг — «днем назначений».

По данным собеседников «Украинской правды», премьер-министр Денис Шмыгаль останется на занимаемой должности. При этом летом «УП» и «РБК-Украина» со ссылкой на источники писали, что Зеленский якобы «устал» от Шмыгаля и рассматривает возможность его уволить.